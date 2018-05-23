Erdoğan: Kendi paramızı yabancı paralarla değiştirmeyin

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrası konuşan Erdoğan 'Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Kendi paramızı yabancı paralarla değiştirmeyin' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar yemeği sonrası partililere seslendi. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından ilk kez konuşan Erdoğan, konuşmasında Türk lirasının önlenemeyen değer kaybının 'kurdaki dalgalanma' olduğunu öne sürerek, yaşananın Türkiye'nin ekonomik gerçekliğini yansıtmadığını iddia etti.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

♦ Diğer ittifakta her parti ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Bu ittifakın ülke yönetimine talip olarak değil taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıktı.

♦ Milletimizin karşısına riyasız, hesapsız, kitapsız çıkıyoruz. Muhalefet partileri kendi aralarında o kadar çok ala vereye girmiş ki biz takip etmekte zorlanıyoruz.

♦ Bizim alengirli işlere aklımız ermez. Bizim siyasetimiz samimiyet siyasetidir.

♦ İttifak içerisinde olduğumuz partilerle hangi koşullarla ittifak yaptığımızı milletimiz ile paylaştık.

♦ Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir, küresel düzeyde yaşanan bir sorundur.

♦ Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı yoktur.

♦ Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Kendi paramızı yabancı paralarla değiştirmeyin. Yerlilik budur. Millilik budur.

♦ Kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik, yerlilik, vatanseverlik budur. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 22:02

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