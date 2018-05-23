15 Temmuz'da Yunanistan'a kaçan askerlere iltica hakkı veriliyor

15 Temmuz'da Yunanistan'a kaçan askerlere iltica hakkı veriliyor

    • 23 Mayıs 2018 21:44

    Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan askerlere iltica hakkı verilmesine hükmetti.

    Anadolu Ajansının haberine göre Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan askerlere iltica hakkı verilmesine hükmetti.

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    Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 21:55
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