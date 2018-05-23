FOX'a konuk olan Karamollaoğlu: İtibar sarayla olmaz

Liderler FOX’ta programında konuşan cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu 'Cumhurbaşkanlığı Sarayı bizim için hakikaten israf olan bir yatırım' dedi

FOX TV’de yayınlanan Liderler FOX’ta programında katılan Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu "Cumhurbaşkanlığı Sarayı bizim için hakikaten israf olan bir yatırım. Bize bu bina hangi faydayı sağladı? ‘Efendim itibar sağladı. Dışardan gelenler bakıyorlar vay canına ne kadar müthiş bir sarayda oturuyor’ demiyor ki. İtibar sarayla olmaz" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu ayrıca "Devlet öyle harcamalar yapıyor ki aklım almıyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'ÖZEL SEKTÖR NAZLIDIR'

Özelleşmesi kesinleşmemiş tüm tesislerin satışını durduracağız. Devletin özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekanizmayı oluşturması lazım. Özel sektör nazlıdır. İhalelerde şeffaflık kalmadı. Hükümet özel sektörde kararlı, tarıma destek vermeyi aklının ucundan geçirmeyi bile düşünmüyor. Ama bizim Tarım Bakanı maşallah pehlivan gibi peşrev çekiyor. "Gelecek sene biz ihracat yapacağız" diyor.

'TÜRK EKONOMİSİNE DE HÜKÜMETİNE DE GÜVEN YOK'

Adalet duygusu yoksa parası olan insanlar yatırım yapamaz. Dışarıda milyarlarca dolar var boş dolaşan. Türkiye yüzde 17 faiz verecek, kimse gelemeyecek… Bu dışarıda oluşturulan bozuk atmosferden kaynaklanıyor. Türk ekonomisine de hükümetine de güven yok.

'ASGARİ ÜCRET 5 BİN 600 LİRA OLMAZSA ADİL DÜZEN YOK DEMEKTİR'

3 sene içinde en azından herkes bugün aldığı maaşın 2 misli maaş alacak. Asgari ücret her sene yüzde 7 artsa iki misline çıkar. Asgari ücret söz konusu olduğunda işverenin de halini düşünerek vergilerde de düşüş olması lazım. Devlet bunu karşılamalı. Asgari ücret bu şartlarda bin 600 TL olmaz. Bugünkü şartlarda yoksulluk sınırı 5 bin 600 TL civarında asgari ücret 5 bin 600 TL olmazsa adil düzen yok demektir.

'KANAL İSTANBUL'A İHTİYAÇ YOK'

Şu anda yatırıma dönük olmayan bütün giderleri israf olarak görüyorum. İster yol ister inşaatlar olsun. Türkiye’nin şu an için Çanakkale Köprüsü diye bir köprüye ihtiyacı yok. Kanal İstanbul’a ihtiyaç yok. Türkiye’de şehirlere gidince ben üzülüyorum. Eski binalar yıkılmış yerine yenileri yapılmış… Bu yatırım değil; israftır. Bizim başka yerde bu paraya ihtiyacımız varken bu tür yatırımlar gereksiz. Bunlar yapılmalı ama bütçe fazlalılığı olduğu zaman yapılmalı.

'SARAY HAKİKATEN İSRAF OLAN BİR YATIRIM'

Cumhurbaşkanlığı sarayı bizim için hakikaten israf olan bir yatırım. Bize bu bina hangi faydayı sağladı? "Efendim itibar sağladı. Dışardan gelenler bakıyorlar vay canına ne kadar müthiş bir sarayda oturuyor" demiyor ki. İtibar sarayla olmaz. O saray bize biraz büyük gelir. Biraz daha mütevazi bir yerde yaşamayı düşünürüm. Çankaya bize yakın. Bizim ev de oraya yakın. Tayyip Bey o binanın dışarıda bir itibar olacağını düşünüyor. İhtişamın karşı tarafı etkileyeceğine inanıyor ama bu yanlış bir düşünce.

'ŞEFFAFLIK DENETİMLE SAĞLANIR'

Bizim için önemli olan şey israf ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak olacaktır. Şeffaflık denetimle sağlanır. Türkiye’de de iki tane denetim müessesesi var. Biri Sayıştay diğeri de Devlet Denetleme Kurulu. Onları birleştirdiler. Bunlar bizim dönemimizde en aktif kurumlar olacaklar.

'BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR'

Elimizde su dolu delik bir bidon var. Önce o delikleri tıkayacağız. İsraf ve yolsuzlukları ondan ilk plana aldık. Şu an için ne kadar israf var bilmiyoruz. Devlet öyle harcamalar yapıyor ki aklım almıyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor?

Türkiye’nin dışına giden milyarlarca lira var ama gelmiyor. Gelmekten korkuyor. Elde var olan bu sorun zamlarla çözülmez. İsrafa bakacağız benim tahminime göre bu israf 50-60 milyarın üzerine çıkar.

'IMF İLE MASAYA OTURMAM'

Tarım kanunu der ki 34.5-35 milyon destek vermek gerek. Yoksa verim alamazsınız. Üretime dönük yatırımlarda değerlendirmek gerekir. Bizim yüklerimizden biri faizdir. IMF bir memlekete gelirken en düşük faizli borç verir. IMF sizin maliye politikaları verir. IMF ile masaya oturmayı düşünmüyorum. Onlara bağlı hale getirir. Kendimiz formül araştırmamız lazım.

'OHAL’İ KALDIRACAĞIZ'

Adalet bir ülkede en önemli şey onun için hemen OHAL’i kaldırmayı düşünüyoruz. OHAL kalktığı zaman terörle mücadeleyi daha iyi götürmeniz lazım. OHAL kalkar da adalet işlemeye başlarsa ülkeye gücen artar ve yatırım yapılır.

'MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLMALI'

Merkez Bankası bağımsız olmalı. 13 tane banka bunu yapıyor. Kısıtlama da meydana getirmişler. Ben bankacı değilim ama kaynakların kullanımı önemli.

'400 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BEKLİYOR'

400 bin öğretmen atama bekliyor. Bir senenin içinde buna çözüm getiremem ancak değişmesi gereken sistem Milli Eğitim. Adam yetiştirmiyor. Bunu önce halledeceğiz. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (23 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 21:44

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