Bodrum çöplüğünde 3 gün önce çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki katı atık depolama alanında 3 gün önce çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, katı atık depolama alanında 3 gün önce çıkan yangın söndürüldü. Yanmaya devam eden alanın üzeri kamyonlarla getirilen hafriyatla kapatıldı.

Zaman zaman rüzgarın da etkisi ile yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yürütülen çalışma sonucunda yangın söndürüldü.

Soğutma çalışması da tamamlandı. (Bodrum/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 21:18

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