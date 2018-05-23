Hugo Boss işçileri eylemlerini mağaza önüne taşıdı

Metehan UD

İzmir

TEKSİF'e üye oldukları için işten çıkarılan ve baskı gören Hugo Boss işçileri, organize sanayi önünde yaptıkları eylemlerini mağaza önüne taşıdı. İşçiler "Dünyanın en zenginlerini giydiriyoruz ama iş güvencesi olmadan asgari ücrete çalışıyoruz. Tek istediğimiz toplu sözleşmeli çalışmak" dediler.

İzmir Gaziemir Ege Serbest Bölge'de (ESBAŞ) kurulu bulunan Alman Hugo Boss Fabrikası'nda çalışan işçilerin sendikalaşma çabaları sürüyor. Şimdiye kadar yüzlerce işçinin sendikal sebeplerle işten çıkarıldığı ve sendikaya üye oldukları için işçilerin üzerine kurulan baskının mahkeme kararları ve İŞKUR raporlarıyla kayıt altına alındığı fabrikada TEKSİF üyesi işçilerin eylemleri devam ediyor.

Şimdiye kadar bir çok kez ESBAŞ girişinde eylem yapan işçiler bundan sonra eylemlerini Hugo Boss'un Gaziemir'deki satış mağazası önünde devam ettirecek. İşten çıkarılan işçiler ile işçi temsilcilerinin katıldığı eylemlerde işçiler, fabrika yönetimini sendikal baskıları sonlandırmaya, atılan işçileri geri almaya ve toplu sözleşme masasına oturmaya çağırdı. İşçilerin oturma eylemi talepleri kabul edilene kadar her gün 14:30 ile 17:30 arasında sürecek.

'SENDİKAYI KABULLENMİYORLAR'

Evrensel'e konuşan işçiler taleplerini anlattı. İşçi temsilcisi Zeynelabidin Uğur, sendikalı olduğunu patronların öğrenmesinden itibaren üzerinde sürekli bir baskı uygulandığını ifade ederek "Bölüm, vardiya değişikliği ve istifa etmeye zorlamalarla karşı karşıya kaldım. Sendikayı kesinlikle kabullenmiyorlar. Alman yöneticiler her ne kadar 'verilen sözleri tutacağız' dese de Türk yöneticiler sözleri tutmuyor, sürekli sendikalı işçileri işten çıkarıyorlar. Telefonlarımızdan e-devlet'e girerek istifa etmemizi istiyorlar. Etmediğimizde su doldurmaya ve tuvalete bile gidemez hale geldik. 'Neden bizden izin almadın diye soru soruyorlar. Artık psikolojik bir hale geldi baskılar. Biz Hugo Boss işçileri sadece anayasal hakkımızı istiyoruz" dedi.

'DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNİ GİYDİRİYORUZ'

Başka bir işçi temsilcisi Tayfun Demirtaş da Hugo Boss'ta çalışan 17 yıllık bir işçinin hala asgari ücret aldığını belirterek şunları söyledi: Fabrikadaki hemşericilik, adam kayırma, negatif ayrımcılık durumlarından dolayı sendikalı olduk. İş güvencemizin, sosyal haklarımızın ve ikramiyemizin olması için sendikalı olduk. Biz yılda 4 maaş ikramiye isterken onlar bizi yılda veya iki yılda bir 800-400 TL gibi ikramiyelerle oyalıyorlar. Biz şu anda Hugo Boss mağazası önündeyiz. Fabrikada çalışan hangi işçi içeriye girip bir tane ürün alabilir? Mümkün değil. Adil ücret talebimiz bundan dolayı. Dünyanın en zenginlerini giydiriyoruz. Bizim fabrikaya yönelik bir düşmanlığımız da yok, sadece bu zihniyete karşıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar korkmuyoruz. Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar biz büyüyoruz. Hugo Boss işçileri emeğine, ekmeğine sahip çık. Bir el de sen ver, bitirelim bu işi. Fabrikada söz hakkımız olsun.

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 21:41

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