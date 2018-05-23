KKTC'de dövizle borçlanma yasaklandı

KKTC Merkez Bankası, döviz geliri olmayanların bankalara dövizle borçlanamasını yasakladı. Ayrıca yüzde 100 kredi dönemi de sona erdirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası, döviz ile borçlanmayı yasakladı. Karara göre; döviz geliri olmayanlar bankalardan dövizle borçlanamayacak.

Türk lirasının hızla değer kaybetmesi üzerine KKTC Merkez Bankası yeni karar aldı. KKTC'de döviz geliri olmayanlar artık bankalardan döviz borçlanması yapamayacak. Karara göre, KKTC'de memurlar ve ücretleri Türk lirası ile ödenen özel sektör çalışanlarının, bankalara dövizle borçlanamayacağı belirtildi.

YÜZDE 100 KREDİ DÖNEMİ SONA ERDİ

KKTC'de ayrıca, yüzde 100 kredi dönemi de sona erdirildi. Daha önce bazı bankaların yüzde 100 borçlanma sağladığı sistem kaldırıldı. Artık taşıt ve konutta krediler belirli oranlarda verilecek. Taşıtlarda yüzde 75, konutlarda ise yüzde 80 borçlanma yapılabilecek. Tüketici kredisi de 72 ayla sınırlandırıldı.

YAPABİLECEKLERİMİZ SINIRLI

KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ziyaret eden Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, burada yaptığı açıklamada, dövizin yükselişi konusunda yapılabileceklerin sınırlı olduğunu, kurun doğurduğu sonuçların asgariye indirilmesi noktasında ise üzerlerine düşeni yapabileceklerini söyledi. Uluçay da dövizde yaşanan beklenmedik dalgalanmalardan dolayı ülkede ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Diğer taraftan, Başbakan Tufan Erhürman, Türk Lirası'ndan başka para birimine geçiş olasılığı yönündeki sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Bir TV programında konuşan Başbakan Tufan Erhürman, "Ekonomik olarak dövizin artması ile daha önce gündeme gelmeyen ve tartışılmayan bazı önlemlerin masaya yatırılması konuları arasında başka bir para birimine geçişin de konuşulabileceğini ifade ettim. Ancak bu bilinçli olarak bazı çevrelerce çarpıtıldı" dedi. (Lefkoşa/DHA)

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