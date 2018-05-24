KoÃ§erler...

'KÄ±ÅŸÄ± CeylanpÄ±nar, Siverek, Hilvan ve ViranÅŸehir Ã§evrelerinde geÃ§iren KejanlÄ±lar, nisan ortalarÄ±ndan itibaren KaracadaÄŸ yaylalarÄ±na gÃ¶Ã§Ã¼yor...'

KaracadaÄŸ’da çeltikler

Bir kÄ±z çocuÄŸunun gözyaÅŸÄ± gibi

Ayak bileÄŸinde bir dizi boncuk

Sol omzunda nazarlÄ±k

DaÄŸ baÅŸÄ±nda unutulmuÅŸ, üÅŸümüÅŸ

Minicik bir aÅŸiret kÄ±zÄ±nÄ±n

Damla damla, berrak olur pirinci

Kamyonlarla, katÄ±r kervanlarÄ±yla

Beyler sofrasÄ±na gider

Gül Ertunan KARAASLAN

Ahmed Arif bu dizeleri söylemeden çok daha önce de KaracadaÄŸ koçerlerin yurduydu. En fazla da yayla ve meralara sahip Kejan, Türkmen, Karakeçili aÅŸiretlerinin. Her ne kadar hükümetin bölgede izlediÄŸi siyaset, ekonomi faaliyetleri özellikle göçebelerin temel geçim kaynaÄŸÄ± olan hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitme noktasÄ±na getirip göçebe sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±na neden olsa da...

KÄ±ÅŸÄ± CeylanpÄ±nar, Siverek, Hilvan ve ViranÅŸehir çevrelerinde geçiren KejanlÄ±lar, nisan ortalarÄ±ndan itibaren KaracadaÄŸ yaylalarÄ±na göçüyor. Her ailenin yaylada konaklayacaÄŸÄ± yer belli. Ama bu katÄ± kurallara baÄŸlÄ± deÄŸil. BaÅŸka aÅŸiretlerden ailelerin çadÄ±r kurmasÄ± sorun olmaz. Zaten her aile yaylaya gitmiyor artÄ±k. Sadece sürüsü olanlar gidiyor. Bir de gezmeye gelenler. ÇadÄ±r ve diÄŸer eÅŸyalar araçlarla götürülürken hayvanlar sakatlanmasÄ±n diye sürü yaya götürülüyor. Göçerler çadÄ±r kurmadan kuyu açmaya kadar birbirlerine yardÄ±m ediyor. ÇadÄ±r kurmak deyince öyle yüzlerce deÄŸil. Bir obada 10-12 çadÄ±r ya var ya yok. 1500 rakÄ±ma kurulan çadÄ±rlar eski usul direklerle deÄŸil sökülüp takÄ±lan demir borulardan kuruluyor. 20 metre uzunluÄŸunda, 6-7 metre enindeki çadÄ±rlar kilimlerle misafir ve yatak odasÄ± olarak ayrÄ±lÄ±yor. Koçerler güneÅŸin nimetlerinden de faydalanÄ±yorlar. ÇadÄ±rÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± ve cep telefonlarÄ±nÄ±n ÅŸarjÄ± güneÅŸ panelinden elde edilen elektrikle saÄŸlanÄ±yor. Çay ve yemekler için tüplü ocak kullanÄ±lÄ±rken çamaÅŸÄ±rlar ve diÄŸer ihtiyaçlar için eski usul ateÅŸ yakÄ±lÄ±yor.

FotoÄŸraf: Gül Ertunan Karaaslan

HAYVANLARIN SAYISI SÖYLENMEZ

En fazla Kejan, Türkmen, Karakeçili aÅŸiretleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan KaracadaÄŸ’da Kejan aÅŸiretine baÄŸlÄ± yaklaÅŸÄ±k 300 aile hayvancÄ±lÄ±k yapÄ±yor. KüçükbaÅŸ hayvan sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 - 3 bin olduÄŸu tahmin ediliyor. Koçerler kimseye sürünün tam sayÄ±sÄ±nÄ± söylemezmiÅŸ. ÖrneÄŸin bir Koçer sürüsünün 200 koyundan oluÅŸtuÄŸunu söyledi. Ancak diÄŸer obadaki bir Koçer “800-1000 koyundan aÅŸaÄŸÄ± kimse Koçerlik etmez” dedi. 7-8 yüz civarÄ±ndaki sürü yaklaÅŸÄ±k 2 kilometre ileride çobanlar tarafÄ±ndan otlatÄ±lÄ±yor. Sürü yakÄ±nlarda olduÄŸu için bozkÄ±rÄ±n çoban köpekleri kangallar, çadÄ±rlarÄ±n arasÄ±nda dolaÅŸÄ±yor.

Göçerlerin hayvancÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ± KaracadaÄŸ yaylalarÄ±nda kaynak sularÄ± oldukça zengin. YaylacÄ±lar içme ve hayvanlarÄ± sulama konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± çekmiyorlar. YaylalarÄ±n köylere uzaklÄ±ÄŸÄ± iki ile beÅŸ kilometre arasÄ±nda. Ancak zirveye yakÄ±n yaylalar köylere oldukça uzak.

FotoÄŸraf: Gül Ertunan Karaaslan

NASIL Ä°Åž BÖLÜMÜYSE BÜTÜN Ä°Åž KADINLARA DÜÅžMÜÅž

KadÄ±nlar çok cana yakÄ±n, güler yüzlü. DiÄŸer obalarda gördüÄŸüm ve buradaki kadÄ±nlarÄ±n anlattÄ±klarÄ±na göre, yapÄ±lan, daha doÄŸrusu “doÄŸal” kabul edilen iÅŸ bölümüne göre neredeyse tüm iÅŸleri kadÄ±nlar yapÄ±yor. Hani bazÄ± banka reklamlarÄ±ndaki slogan gibi: “7/24 hizmet”. Buradaki kadÄ±nlarÄ±n durumu da buna benziyor. ‘Bir gününüz nasÄ±l geçiyor diye sordum’ aldÄ±ÄŸÄ±m yanÄ±t ÅŸu oldu:

“Valla hemen hemen her iÅŸi biz kadÄ±nlar yapÄ±yor. Erkekler daha çok sürü ve pazar iÅŸleriyle uÄŸraÅŸÄ±yor. Bak ben bugün ne iÅŸ yaptÄ±m sana anlatayÄ±m gerisini sen düÅŸün: Daha gün Ä±ÅŸÄ±madan yataktan kalktÄ±m. YayÄ±k yayÄ±p tereyaÄŸÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±m. Günlük ekmeÄŸi piÅŸirdim. Ä°lerideki kuyudan su getirdim. KahvaltÄ±yÄ± hazÄ±rladÄ±m, çadÄ±rÄ±n içini ve çevresini temizledim. YataklarÄ± toplayÄ±p üst üste dizdim. Sonra çobanlar sürüyü getirdiler sütleri hep beraber saÄŸdÄ±k. Sütün bir kÄ±smÄ±nÄ± mandÄ±racÄ±ya verdim, kalanÄ±nÄ± kaynatÄ±p mayaladÄ±m. Sonra öÄŸle yemeÄŸi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±m. ÖÄŸle yemeÄŸinden sonra bulaÅŸÄ±klarÄ± yÄ±kayÄ±p zaman kalÄ±rsa 1-2 saat dinleneceÄŸim. Saat üçe doÄŸru çobanlar sürüyü getirecek. HayvanlarÄ± saÄŸÄ±p tekrar süt kaynatÄ±p mayalayacaÄŸÄ±m. Sonra akÅŸam yemeÄŸini hazÄ±rlayacaÄŸÄ±m, çaylarÄ± demleyeceÄŸim. Bereket, bizim ufak çocuÄŸumuz yok. OlsaydÄ± bunca iÅŸ arasÄ±nda ona da bakmak zorunda kalacaktÄ±m. Çaylardan sonra yataklarÄ± sereceÄŸim, eÄŸer hava soÄŸuksa sobayÄ± yakacaÄŸÄ±m. Erkeklerin bizim iÅŸlere karÄ±ÅŸmasÄ± ayÄ±ptÄ±r. Onlar yapmak istese de kadÄ±nlar razÄ± gelmiyor. Haftada ya da on günde bir çamaÅŸÄ±r yÄ±kÄ±yorum. Öyle siz ÅŸehirliler gibi çamaÅŸÄ±r makinesinde deÄŸil elde yÄ±kÄ±yorum. Bundan birkaç sene önceye kadar yemekleri de ateÅŸte piÅŸiriyordum ÅŸimdi tüplü ocakta piÅŸiriyorum. Bizimkine hayat diyorsan hayat iÅŸte. Bak görüyorsun burada ne tuvalet var ne banyo. Daha televizyonun ne olduÄŸunu bilmeyen çocuklar var.”

FotoÄŸraf: Gül Ertunan Karaaslan

SORUNLAR VE TALEPLER

KaracadaÄŸ Koçerler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hamza AÄŸan. FotoÄŸraf: Gül Ertunan Karaaslan 2012 yÄ±lÄ±ndan beri dernek baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüten, kendisi de eski bir koçer olan KaracadaÄŸ Koçerler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hamza AÄŸan, koçerlerin sorunlarÄ±yla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi:

* TarÄ±m Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸünde (TÄ°GEM) yer verilmesi için baÅŸta vali olmak üzere tüm yetkililerle görüÅŸüldü ama bir sonuç alamadÄ±k. Son yapÄ±lan toplantÄ±da sadece 115 koçere yer verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± ama karar bir türlü uygulanmÄ±yor.

* Devletin hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± destekleme adÄ±na verdiÄŸi kredilerden koçerlerden çok bölgedeki zenginler yararlanÄ±yor. Öyle ki sürüsü olmayanlar adamÄ±nÄ± bulup kredi alÄ±rken koçerlere onlarca zorluk çÄ±kartÄ±yorlar. ÖrneÄŸin koçerler yerleÅŸik olmadÄ±klarÄ±ndan adlarÄ±na tapu yok. Tek varlÄ±klarÄ± hayvanlarÄ±. Bankalar kredi vermek için tapunun yanÄ± sÄ±ra iki de kefil istiyor. AslÄ±nda bu zorluklarÄ± kredi vermemek için çÄ±karÄ±yorlar.

* Koçerler kÄ±ÅŸÄ± nerede geçirecekleri belirsiz olduÄŸundan harman zamanÄ± saman ve arpayÄ± alamÄ±yorlar. AlÄ±p nereye koyacaklar. Tüccar bunlarÄ± stoklayÄ±p kÄ±ÅŸÄ±n koçerlere iki katÄ±na satÄ±yor.

* Koçerlerin çocuklarÄ± doÄŸru düzgün eÄŸitim alamÄ±yor. Her sene baÅŸka bir yerde kalmak zorunda olduklarÄ± için çocuklarÄ±nÄ± okula kaydedemiyorlar. ÇocuklarÄ±n okuyabilmeleri için ya yaylalara yaz okullarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±, ya da her yÄ±l aynÄ± kÄ±ÅŸlakta kalmalarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerekiyor.

* Gezici saÄŸlÄ±k ekipleri oluÅŸturulabilir. Yaylada hastalanan biri eÄŸer çok aÄŸÄ±rsa ya Siverek ya da DiyarbakÄ±r’a götürülüyor. Eskiden daha zor durumdaydÄ±k. Åžimdi hiç olmazsa araba var. Senin olmazsa komÅŸunun var. Hastaneye yetiÅŸtiriliyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 MayÄ±s 2018 10:29

www.evrensel.net