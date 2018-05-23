İHD İstanbul Şubesi yeni yönetimi belirlendi

İHD İstanbul Şubesi 20 Mayıs'ta gerçekleştirdiği 17. Olağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetimini belirledi.

İHD İstanbul Şubesi 20 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdiği 17. Olağan Genel Kurul toplantısında, iki yıl süresince görev yapacak olan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nu belirledi.

Yapılan seçim sonunda yönetim kurulu asil üyeliklerine; Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, Semiray Yılmaz, Hatice Kalpaklı, Hanım Tosun, Begali Kurnaz ve Hüseyin Aygül; Denetleme kurulu asil üyeliklerine ise Hatice Korkmaz, Ali Gök ve Zeynep Yıldız getirildi.

Belirlenen Yönetim Kurulu kendi arasında toplanarak yaptığı görev dağılımında Gülseren Yoleri’yi Başkan, Leman Yurtsever’i sekreter, Semiray Yılmaz’ı sayman olarak belirledi. (HABER MERKEZİ)

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