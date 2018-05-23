‘Osmanlı sonrasında devinen şehirler’ sergisi açıldı

Basın fotoğrafçılarının çektiği fotoğraflarla Ankara, Belgrad, İstanbul ve Saraybosna'daki değişimi anlatan serginin açılışı yapıldı.

Basın fotoğrafçılarının 1920 ve 1930’lu yıllarda Ankara, Belgrad, İstanbul ve Saraybosna’da çektikleri fotoğrafların yer aldığı, “Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler” sergisi sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Prof. Dr. Natasa Miskovic’in yaptığı, İsviçre Basel Üniversitesi, İsviçre Ulusal Bilim Vakfı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Yugoslavya Müzesi iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi, Yapı Kredi Kültür Sanat Galerisinde açıldı. Açılış öncesinde, sergilenen eserlerin tarihi ve sosyal yapı içindeki yerini ve anlamını konu alan “Zeitgeist Zamanın Ruhu” adlı belgesel gösterimi yapıldı.

Serginin Küratörü Prof. Dr. Miskovic, Basel Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma projesi sonuçlarının, görsel malzemeler eşliğinde sergide sunulduğunu söyledi. Çalışmasını tarihi fotoğraflarla sunmayı tercih ettiğini belirten Miskovic, “Online veri tabanlarını inceledikten sonra elde ettiğimiz fotoğrafları içerik olarak çözümledik. İlk sonuçlar böylece ortaya çıkmış oldu. Daha sonra topluma dair bilgi veren basın fotoğraflarını dijitalleştirdik.” dedi.

‘BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARI GÖRDÜM’

Miskovic, projeyi ve sergiyi hazırlarken Osmanlı sonrası dönemde Ankara, Belgrad, İstanbul ve Saraybosna’nın değişimi üzerinde durduklarını, halkın bu 4 şehre bakışını keşfetmek istediklerini kaydetti. Toplumsal değişimlerin dikkat çekici olduğunu ifade eden Miskovic, “Basın fotoğraflarını kullandım. Çünkü insanların Osmanlı’dan sonraki süreçte nasıl değiştiğini en iyi onlar anlatıyordu. Daha sonra bu 4 şehre dair fotoğrafların başlıklarını araştırdım ve bu bilgileri bir araya getirdim. Benzerlikleri ve farklılıkları gördüm ve sergiyi böyle hazırladım.” diye konuştu. (İstanbul/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 18:42

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