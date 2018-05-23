15 Temmuz konulu yarışmaya katılmayan öğretmenlere tehdit

CHP'li Mahmut Tanal, Diyarbakır Kayapınar Kaymakamlığının öğretmenleri tehditle 15 Temmuz konulu yarışmaya katılmaya zorladığını duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Diyarbakır Kayapınar Kaymakamlığının öğretmenleri tehditle 15 Temmuz konulu yarışmaya katılımaya zorladığını ortaya çıkardı. Kaymakamlığın okullara gönderdiği yazıda, ‘Katılmayan öğretmenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır’ ayrıntısı dikkat çekti. Tanal, “Sayın Cumhurbaşkanı boşuna, ‘benim kaymakamım’ demiyor. Erdoğan’ın kaymakamları iş başında! Devlet memuru olan öğretmenlerimizi, işlerinden etme tehdidiyle siyasi içerikli yazı yazmaya zorluyorlar” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 5 Şubat 2018’de “Öğretmenlerin Kaleminden 15 Temmuz” konulu deneme yazma yarışması başlattı. Bakanlığın yarışma katılım yazısı, kaymakamlık aracılığıyla resmi ve özel tüm okullara iletildi. Tanal, söz konusu yarışmaya Kayapınar ilçesinden herhangi bir katılım olmayınca, tekrar bir üst yazı ile yarışmaya katılmayan öğretmenlerin tehdit edildiğini belirtti.

Tanal, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyarbakır Kayapınar Kaymakamlığının ilçedeki tüm öğretmenleri siyasi içerikli yazı yazmaya zorlayarak, kanunları ihlal ettiğine dikkat çekerek “İktidar gücünü zorbalıkla öğretmenler üzerinde kullanan ve öğretmenleri baskı altına alan bu yazı ve sorumluları hakkında yasal işlem başlatılmalıdır. Öğretmenler, iktidarın kölesi değildir. ‘Katılmayan öğretmenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır’ ibaresi zorbalıktır” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 18:35

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