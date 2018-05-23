İstanbul Modern geçici mekanında

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 3 yıl boyunca faaliyetlerini sürdüreceği Beyoğlu’daki geçici mekanına taşındı.

İstanbul Modern, Karaköy’deki binasının Galataport projesi kapsamında yeniden inşa edilecek olması nedeniyle faaliyetlerine geçici olarak Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi’ndeki eski Union Française binasında devam edecek. 14 yıldır sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, restoran ve mağazasıyla Karaköy’deki 4 numaralı antrepoda faaliyetlerini sürdüren İstanbul Modern, 3 yıllık inşa süresinin ardından yeniden eski binasına dönecek.

İLK SERGİ AÇILDI

İstanbul Modern, Beyoğlu’daki geçici mekanındaki ilk süreli sergisinde çağdaş heykel sanatının özgün ve yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg’i ağırlıyor. Ferko’nun sponsorluğunda, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ve British Council katkılarıyla gerçekleşen “İnsan Doğası” başlıklı sergide, sanatçının 50 yıllık kariyerinin her dönemine ilişkin geniş bir seçkiye yer veriliyor. Küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun üstlendiği, 50’nin üzerinde yapıtın yer aldığı sergi 23 Mayıs - 11 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 18:29

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