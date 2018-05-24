Lise Ã¶ÄŸrencileri seÃ§imi deÄŸerlendirdi

Lise Ã¶ÄŸrencileri 24 Haziran seÃ§imlerine iliÅŸkin Evrensel'e yazdÄ±. Ã–ÄŸrencilerin baÅŸlÄ±ca sorunlarÄ± eÄŸitim sistemi, ekonomi ve gelecek kaygÄ±sÄ±...

GÄ°TSE DE GÄ°TMESE DE MÜCADELEYE DEVAM EDECEÄžÄ°Z

Ä°ncirli Anadolu Lisesinden bir öÄŸrenci

Ankara

YaÅŸÄ±m gereÄŸi AKP Hükümetinden baÅŸka bir hükümet görmedim. Bu seçimlerde AKP Hükümetinin deÄŸiÅŸmesi gerekiyor. Çünkü gün geçtikçe iÅŸsizlik artÄ±yor, üniversite mezunlarÄ± iÅŸ bulamÄ±yor, okullarda gerici, bilimsellikten uzak bir sistem var. Ben bir ay sonra üniversite sÄ±navÄ±na gireceÄŸim. AKP Hükümeti deÄŸiÅŸirse ülkede neler olur, ErdoÄŸan giderse bir savaÅŸ çÄ±karÄ±rlar mÄ± bilmiyorum. GireceÄŸim sÄ±nav daha da ertelenecek mi daha kötüsü ülke ne hal alacak, bir belirsizlik içindeyim. Bu kadar belirsizliÄŸin içinde bildiÄŸim tek ÅŸey, hükümetin deÄŸiÅŸmesi ErdoÄŸan’Ä±n gitmesi gerektiÄŸi. “Tamam mÄ±?” dediler “Tamam” dedik , “SÄ±kÄ±ldÄ±nÄ±z mÄ±” dediler “SÄ±kÄ±ldÄ±k” dedik ve 24 Haziranda da tamam diyeceÄŸiz. Ama yine de korkularÄ±m var, elektrik trafolarÄ±na kedi mi girecek yoksa seçimi bir ÅŸekilde iptal mi edecekler... Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar, biz “tamam” dedik bir kere. Gitse de gitmese de mücadeleye devam edeceÄŸiz…

TEMEL KAYGI EKONOMÄ° VE BASKILAR

Ege Anadolu Lisesi öÄŸrencileri

Ankara

Ege Anadolu Lisesi öÄŸrencileri olarak seçimlere dair yürüttüÄŸümüz tartÄ±ÅŸmalardan bahsetmek istiyoruz. AKP’den baÅŸka iktidar görmeyen gençler olarak en büyük korkumuz bundan sonraki süreçte de, ÅŸayet baÅŸkanlÄ±k sistemi gelirse, uzun yÄ±llar daha bu durumun deÄŸiÅŸmeyecek olmasÄ±. AslÄ±nda okulumuzda seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ± iki yönde ilerliyor. Bunlardan ilki, AKP iktidarÄ±nÄ±n geçmiÅŸ seçimlerde de yaptÄ±ÄŸÄ± gibi hile yoluyla iktidar olmasÄ±. KonuÅŸtuÄŸumuz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bir kÄ±smÄ±, “Biz MHP’yi de seçmek istesek CHP’yi de seçmek istesek AKP buna engel olacak” diye düÅŸünüyor; bu kesim açÄ±sÄ±ndan karamsar bir hava olduÄŸunu söylememiz mümkün. Bir diÄŸer tartÄ±ÅŸma ise HDP’nin durumunun ne olacaÄŸÄ±. KonuÅŸtuÄŸumuz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n önemli bir kÄ±smÄ± HDP’nin barajÄ± geçebilmesinin seçimin kaderi açÄ±sÄ±ndan belirleyici önemde olduÄŸunu düÅŸünüyor. Siyasi yönelimleri ne olursa olsun gençlerin temel kaygÄ±sÄ± ise açÄ±k: ekonomik durum ve baskÄ±lar. Bu durumun ErdoÄŸan’Ä±n erken seçim kararÄ± almasÄ±nda belirleyici etken olduÄŸunu düÅŸünenlerin sayÄ±sÄ± hiç de az deÄŸil.

AKP’YE OY VERECEÄžÄ°M ÇÜNKÜ...

Mamak’ta çoÄŸu ilk kez oy verecek olan liseli öÄŸrencilerle yaklaÅŸan seçimleri konuÅŸtuk. TÄ±naztepe Anadolu Lisesi 11. sÄ±nÄ±ftan okuyan bir öÄŸrenci insanlarÄ±n ülkenin gidiÅŸatÄ±ndan yÄ±lgÄ±nlÄ±k ve bÄ±kkÄ±nlÄ±k duyar hale geldiÄŸini ve bu durumun deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini söylüyor. AKP’nin yeniden iktidara gelmesi halinde daha baskÄ±cÄ± ve dinci bir yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n topluma dayatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden kadÄ±n öÄŸrenci, gençliÄŸin artÄ±k AKP’yi iktidara getirmemesi gerektiÄŸini dile getiriyor.

Son sÄ±nÄ±fta okuyan bir diÄŸer öÄŸrenci ise AKP’ye oy vereceÄŸini ifade ediyor. ÖÄŸrenci bunun nedenini ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Ben AKP’ye oy vereceÄŸim çünkü bugün AKP Hükümeti dÄ±ÅŸarÄ±ya inanÄ±lmaz derecede borçlanmÄ±ÅŸ, ülke uçuruma sürüklemiÅŸ durumda. EÄŸer ErdoÄŸan baÅŸkan seçilir ve ülkeyi daha da uçuruma sürüklerse bu onun zararÄ±na olur. Bunu bildiÄŸi için ülkeyi kalkÄ±ndÄ±rmaktan baÅŸka seçeneÄŸi yok. O yüzden AKP’ye oy vereceÄŸim.”

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