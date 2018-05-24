'YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak oy kullanacaÄŸÄ±z'

GaziÂ Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencilerinin Ã¶ne Ã§Ä±kan gÃ¼ndemleri, OHAL, KHK ihraÃ§larÄ±, Ã¼niversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesi ve kutuplaÅŸma...

AyÅŸenur Ece TOPRAK

Ankara

Gazi Üniversitesi’deki sohbetimizin öne çÄ±kan gündemleri; OHAL sonrasÄ± artan baskÄ±lar, topluluklarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, KHK ihraçlarÄ±, üniversitelerin bölünmesi ve gençler arasÄ±nda kutuplaÅŸmanÄ±n artmasÄ± odu.

AdÄ±nÄ± vermek istemeyen bir öÄŸrenci eÄŸitimden memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getireriyor: “Bu üniversiteyi bilimsel bir eÄŸitimin olduÄŸu, düÅŸüncelerimizi özgürce ifade edebildiÄŸimiz yerler olduÄŸunu düÅŸünerek tercih ettik. Oysa derslerin içeriÄŸi bilimsellikten uzak gerici unsurlarla dolduruluyor. Müfredat deÄŸiÅŸiyor. Okulumuz bölünerek bizi istemediÄŸimiz bir okula mahkum ediyorlar. Bizler seçtiÄŸimiz okullarda ve bölümlerde nitelikli bir eÄŸitim almak istiyoruz. Gençleri yap boz tahtasÄ± gibi durmadan parçalayarak denek olarak kullanan bu zihniyetin gitmesi gerek.”

Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesinden baÅŸka bir öÄŸrenci ise genç iÅŸsizliÄŸin yüksekliÄŸine dikkat çekerek “Ä°ktidar istihdam seferberliÄŸi baÅŸlatmÄ±ÅŸ olsa da iÅŸsizlik oranlarÄ±nÄ± düÅŸüremedi. Bugün her dört gençten biri iÅŸsiz. OkullarÄ±mÄ±zda zaten iyi bir eÄŸitim alamÄ±yoruz, üstüne mezun olunca da iÅŸsiz kalÄ±yoruz” diyor. KYK’den geri ödemeli kredi aldÄ±klarÄ± için borçlu olduklarÄ±nÄ± dile getiren öÄŸrenci, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor: “KYK kredisi ile geçinemeyen ve ailesine yük olmak istemeyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Onlar da geçici iÅŸlerde ya da part-time olarak çalÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±yor. EÄŸitim almak için yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸehri bÄ±rakÄ±p geldiÄŸimiz ÅŸehirlerde ekonomik olarak bir hayli zorluk yaÅŸÄ±yoruz. Seçime az bir vakit kaldÄ± ÅŸüphesiz bu sorunlarÄ±mÄ±zÄ± göz önünde bulundurarak oy kullanacaÄŸÄ±z.”

AynÄ± fakülteden bir baÅŸka öÄŸrenci de erken seçim kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ±n nedeninin ekonomik sorunlar olduÄŸuna inanÄ±yor: “Ekonominin kötüleÅŸtiÄŸi bir süreçten geçiyoruz. Ä°ktidar bu sorunlarÄ± düzeltmek yerine hamasi söylemlerle gençleri gündemden uzak tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu söylemlerden ve savaÅŸ vurgusundan oldukça rahatsÄ±zlÄ±k duyuyoruz. Günden güne kötüleÅŸen ekonomiyi düzeltmesi için AKP’nin ve ErdoÄŸan’Ä±n tekrar iktidara gelmesi düÅŸüncesi bana mantÄ±ksÄ±z geliyor. Ä°ktidar bugün uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalar yüzünden bir çÄ±kmaza girdi. Bu sorunu düzeltecek olan AKP Hükümeti deÄŸildir.”

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