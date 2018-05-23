Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile 1 saatlik görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balkanlar'da bir grup Türk asıllı kişi tarafından suikast yapılabileceği ihbarları güvenlik birimlerini harekete geçirmiş, Erdoğan ihbardan MİT aracılığıyla haberdar edildiğini ve MİT Müsteşarı Fidan'a Bosna'ya bir gün önceden gitme talimatı verdiğini söylemişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 18:13

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