ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri: GenÃ§ler deÄŸiÅŸim istiyor

24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imleri deÄŸerlendiren ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri, Ã¼lkenin kÃ¶tÃ¼ yÃ¶netildiÄŸine dikkat Ã§ekerek deÄŸiÅŸim istediklerini belirttiler.

SÄ±la ALTUN

Ekin BAL

Ankara

Tüm üniversitelerde olduÄŸu gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden ODTÜ’de de 24 Haziran seçimleri tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor, hemde hararetli biçimde. “Seçimlerde ikinci tura kim kalÄ±r?”, “7 Haziran-1 KasÄ±m seçimlerinde olduÄŸu gibi birinci tur ile ikinci tur seçimleri arasÄ±nda bir kaos ortamÄ± yaratÄ±lÄ±r mÄ±?”... Bu ve bunun gibi pek çok sorunun yanÄ±tÄ±nÄ± arÄ±yor öÄŸrenciler. Mevcut iktidarÄ±n ülkeyi kötü yönettiÄŸini dile getiren ODTÜ öÄŸrencileri, daha önce AKP’ye oy verenler arasÄ±nda da tepkinin geliÅŸtiÄŸine dikkat çekiyor. “Gençlik deÄŸiÅŸime ve yeniye daha yatkÄ±n” diyen ODTÜ’lüler, ekonomi baÅŸta olmak üzere ülkenin kötüye gittiÄŸini, bu durumun kendi baÅŸÄ±na seçimle de deÄŸiÅŸmeyeceÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getiriyor.

Haydar hazÄ±rlÄ±k bölümünde okuyor ve kendini Atatürkçü olarak tanÄ±mlÄ±yor. Seçimin ikinci tura kalacaÄŸÄ±nÄ±, CHP’nin adayÄ± Muharrem Ä°nce’nin ise ikinci turda daha güçlü olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. AkÅŸener’in ikinci tura kalamayacaÄŸÄ±nÄ±, kalsa bile ÅŸansÄ±nÄ±n yüksek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Haydar, HDP seçmeninin ikinci turda AkÅŸener’i desteklemeyeceÄŸini, bu sebeple Ä°nce’nin daha birleÅŸtirici olduÄŸunu anlatÄ±yor. SaÄŸcÄ±, solcu,ülkücü, dindar demeden muhalif kesimlerin birleÅŸmesi gerektiÄŸini ifade eden Haydar, “Mecliste muhalefet daha güçlü olacak” diyor. HDP için de “1 KasÄ±m’daki koÅŸullarda bile geçtiyse bu seçimde de mutlaka geçer” görüÅŸünde. Boykotu savunlarÄ± eleÅŸtiriyor Haydar, bunun iktidar yararÄ±na bir tutum olduÄŸunu düÅŸünüyor. CHP seçmeninin DoÄŸu Perinçek seçime girsin diye imza verdiÄŸini hatÄ±rlatan Haydar, Perinçek’in ikinci turda CHP’yi desteklemeyeceÄŸi açÄ±klamasÄ±nÄ±n iktidar yanlÄ±sÄ± bir tutum olduÄŸunu dile getiriyor.

KAOS ORTAMI YARATILABÄ°LÄ°R

Burak, Maden MühendisliÄŸi öÄŸrencisi. AkÅŸener veya Ä°nce’nin ikinci turda Cumhur Ä°ttifakÄ±’na rakip olabileceÄŸi görüÅŸünde. Seçim boykotunu eleÅŸtiriyor , “Çünkü bu seçim geleceÄŸi belirleyecek kilit bir seçim” diyor. Peki ya seçim sonrasÄ±? “Ä°ktidar veya muhalefetten kim kazanÄ±rsa kazansÄ±n kötü durumda bir Türkiye bizi bekliyor” yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor. Burak 1. tur ile 2. tur arasÄ±nda ülkede bir kaos ortamÄ± oluÅŸabileceÄŸine de dikkat çekiyor.

Sohbetimize dahil olan hazÄ±rlÄ±k öÄŸrencisi Efe, ikinci tura Ä°nce’nin kalma ihtimalinin yüksek olduÄŸu belirtirken, o da ikinci tura giden süreçte “her ÅŸeyin” olabileceÄŸini söylüyor. Ä°kinci turda saÄŸ kesimin ErdoÄŸan’a kayabileceÄŸini dile getiren Efe, Saadet Partisi’nin seçimlerde kilit bir rol oynayacaÄŸÄ± görüÅŸünde. Ülkedeki gidiÅŸatÄ±n 24 Haziran’dan sonra da kötü olacaÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekliyor.

‘SEN 16 YILDIR Ä°KTÄ°DARDA MISIN ABÄ° O ZAMAN Ä°STEMÄ°YORUM SENÄ° ARTIK’

Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilim Fakültesi öÄŸrencileri ile biraraya geliyoruz. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Burak KÄ±lÄ±ç ÅŸöyle diyor: “Seçimlerle ilgili açÄ±kçasÄ± karamsarÄ±m çünkü 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ±nda adil bir seçim olmadÄ±, bu seçimin de adil olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. Elimizden geldiÄŸince sandÄ±klara sahip çÄ±kmak seçim için çok önemli.” Burak’a göre AKP’nin gitmesi gençliÄŸin önceliÄŸi haline geldi. Bu yüzden AKP dÄ±ÅŸÄ±ndaki her partiye oy verebilir duruma geldiklerini söylüyor ve ekliyor: “Çünkü kimse bu kadar kötü yönetemez.”

‘HDP’YE YAPILAN BÜYÜK ADALETSÄ°ZLÄ°K’

Ekonomik gidiÅŸatÄ±n çok kötü olduÄŸunu belirten Burak, AKP tabanÄ±ndan da kopma yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. AkÅŸener’e için “EÄŸer iktidarÄ± eline alÄ±rsa milliyetçi politikalar izleyeceÄŸine eminim; bu riskli ama bir kadÄ±nÄ±n Türkiye gibi bir ülkede iktidara gelmesini isterim. Fakat geçmiÅŸine bakÄ±nca da bu AkÅŸener olmamalÄ±” diyor. Birçok siyasetçisi tutuklu olan HDP’nin adil bir ÅŸekilde seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yapamamasÄ± Burak’a göre göre büyük adaletsizlik. “DemirtaÅŸ hapiste olmamasÄ± gerek. Åžu an diÄŸer adaylar gibi dÄ±ÅŸarda propaganda yapabiliyor olmalÄ±” diyor bu yüzden.

AdÄ±nÄ± vermek istemeyen UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü’nden bir yüksek lisans öÄŸrencisi ise ise ErdoÄŸan’Ä±n kazanacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Nedenini sorduÄŸumuzda, “ErdoÄŸan’a çok güçlü bir medya desteÄŸi var. Bunun insanlarÄ± etkileyeceÄŸini düÅŸünüyorum” diye yanÄ±t veriyor. AkÅŸener’in oy potansiyelinin olduÄŸunu ancak ErdoÄŸan’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±nda oylar bölüneceÄŸi için diÄŸer adaylarÄ± çok güçlü görmediÄŸini dile getiriyor.

GENÇLER AKP’DEN KOPUYOR

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi OÄŸuzhan Akgün ikinci turda ErdoÄŸan’Ä±n kazanacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek söze giriyor. ErdoÄŸan ve AKP’nin baskÄ± ve korkutmayla süreci götürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Akgün, bu duruma AKP tabanÄ±ndan da tepkiler geldiÄŸini dile getiriyor. AKP’nin tabanÄ±nda ‘90’larÄ± mÄ± dönelim?’ korkusunun kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Akgün, son dönemde bu tarzÄ±n da iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor. EÄŸitim düzeyinin artmasÄ±nÄ±n etkisiyle gençlerin taleplerinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Akgün, “Gençler bazen çok mantÄ±klÄ± olmasa bile karÅŸÄ±t tutum alÄ±r. ‘Sen 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda mÄ±sÄ±n abi o zaman istemiyorum seni artÄ±k’ der. Gençler deÄŸiÅŸime ve yeniye daha yatkÄ±n” diyor.

HACETTEPE ÜNÄ°VERSÄ°TESÄ° ÖÄžRENCÄ°LERÄ°: ÖZGÜR VE BÄ°LÄ°MSEL BÄ°R ÜNÄ°VERSÄ°TE Ä°STÄ°YORUZ

Seçim nabzÄ± Hacettepe Üniversitesi’nde de hayli hareketli atÄ±yor.

Çocuk GeliÅŸimi Bölümünde okuyan ve adÄ±nÄ± açÄ±klamayan 2. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi, düÅŸüncelerini ÅŸöyle dile getiriyor: “BaskÄ±n seçim kararÄ±ndan rahatsÄ±z olduk. Bu kararla adaylarÄ±n tanÄ±nma, seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürme ve halkÄ±n adaylar konusunda fikir sahibi olma imkanÄ± yok. Erken seçim kararÄ± iktidarÄ±n çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda alÄ±ndÄ±.” Seçimlerde HDP’ye ve DemirtaÅŸ’a oy vereceÄŸini anlatan öÄŸrenci “Çünkü tüm halka ve ülkeye, kadÄ±n, LGBTÄ° ve ezilen tüm milletlere hitap eden tek liderin DemirtaÅŸ olduÄŸunu düÅŸünüyorum” diyor. EÄŸitimin ise parasÄ±z verilmesini istiyor.

Elektrik Elektronik MühendisliÄŸi 2. sÄ±nÄ±fÄ±nda okuyan ve gazetmize konuÅŸan baÅŸka bir öÄŸrenci de seçimin erkene alÄ±nmasÄ± konusunda aynÄ± endiÅŸeyi taÅŸÄ±yor. Seçmenlerin vaatler üzerinden deÄŸil de kutuplaÅŸma üzerinden sandÄ±ÄŸa zorlandÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor. Ama yine de gergin ortamÄ±n son bulmasÄ± ve gidiÅŸatÄ±n düzelmesi için erken seçim kararÄ±na sevindiÄŸini de ekliyor. Ekonominin seçimden sonra rahatlayacaÄŸÄ±na inanan öÄŸrenci özgür ve bilimsel bir ünivesite talep ediyor. Kampüs içi ve dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸiddet, taciz ve tecavüzün son bulmasÄ± için ataerkil yapÄ± ile mücadele eden bir partiye oy vermek istediÄŸini dile getiriyor. BarÄ±ÅŸtan yana olduÄŸu, üniversiteler için daha huzurlu bir ortam saÄŸlayabileceÄŸi, kadÄ±nlarÄ±n, LGBTÄ° bireylerin sorunlarÄ±na cinsiyetçi olmayan çözümler üretebileceÄŸi için de Selahattin DemirtaÅŸ’a oy vereceÄŸini söylüyor. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 MayÄ±s 2018 18:24

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