Ankara Ulus Halinde pazarcÄ± da vatandaÅŸ da ÅŸikayetÃ§i

Ankara'daki Ulus Halinde Evrensel'e konuÅŸan pazarcÄ± ve vatandaÅŸlar, ekonomiye iliÅŸkin 'zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor' diyor.

Birkan BULUT

Ankara

Ankara Ulus Halinde konuÅŸtuÄŸumuz pazarcÄ± da vatandaÅŸ da ekonomiden ÅŸikayetçi. TorbalarÄ±nÄ±n dolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir ev kadÄ±nÄ±, “50-100 liranÄ±n hiçbir hükmü kalmamÄ±ÅŸ. DoÄŸru düzgün alÄ±ÅŸveriÅŸ yapamadan çÄ±kÄ±yoruz pazardan” diyor. Tarla ile tezgah arasÄ±ndaki aracÄ±larÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen pazarcÄ±lar da alÄ±m gücünün düÅŸtüÄŸünü, zamlar nedeniyle eskisi gibi kazanamadÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor.

Ulus; pazarÄ±, hali, dükkanlarÄ±, iÅŸportasÄ±yla Ankara’nÄ±n en ucuz semtlerinden biri. Ancak Türk lirasÄ±nÄ±n giderek deÄŸer kaybetmesi, alÄ±m gücünün düÅŸmesi, zamlar derken Ulus halinde torbasÄ± dolu insan görmek zor. Meyve ve sebze tezgahlarÄ±nÄ±n önünde vatandaÅŸ hiç zaman kaybetmiyor. Ya alÄ±yor ya da ÅŸöyle bir bakÄ±p geçiyor. Kasap camekanlarÄ±nÄ±n önündeki vatandaÅŸlar ise uzun uzun fiyatlara bakÄ±yor. AlÄ±cÄ±lar dükkanÄ±n içinde et seçerken, alamayanlar da belki bir dahaki sefere diyerek fiyatlarÄ± ölçüp biçiyor. Burada soru sormak istediÄŸimizde yanÄ±t vermek isteyen birini bulamÄ±yoruz.

FÄ°YATLAR Ä°KÄ° KATINA ÇIKTI

Ankara Ulus halinde konuÅŸtuÄŸumuz PazarcÄ± Serdar Dursun, “Ramazanda iÅŸler açÄ±lÄ±r dedik ama açÄ±lmadÄ±. Havucun kilosu olmuÅŸ 5 lira, Ä±spanaÄŸÄ±n 4 lira, limonun 6-7 lira. Ramazanda fÄ±rsatçÄ±larÄ±n yüzünden fiyatlar iki katÄ±na çÄ±ktÄ±, o yüzden iÅŸ yok” diyor. IspanaÄŸÄ±n kilosu tarlada 1 lirayken, komisyonculardan tezgaha gelene kadar 3 lira olduÄŸunu belirten Dursun, vatandaÅŸÄ±n pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama ellerinde çok fazla bir ÅŸey gelmediÄŸini söylüyor.

Üniversite öÄŸrencisi olan ismini vermek istemeyen bir pazarcÄ± da ülke ekonomisinden dolayÄ± fiyatlarÄ±n çok pahalÄ± olduÄŸunu dile getiriyor. Eskiden eriÄŸi 3 liraya alabilirken ÅŸimdi bir kilo eriÄŸi 5 lira olduÄŸunu belirten pazarcÄ±, “Gelen ürün de iyi deÄŸil ama mecburiyetten satÄ±yoruz. Pazarda kalabalÄ±k var ama alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan yok” diyor.

DOLARIN BÄ°ZE ETKÄ°SÄ° YOK!

Meyve tezgahÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki PazarcÄ± Görkem YardÄ±mcÄ± da ÅŸikayetçi. TezgahÄ±n hiç iyi durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YardÄ±mcÄ±, “Bu sene alÄ±ÅŸveriÅŸe gelen yok. AslÄ±nda 1 lira olmasÄ±na raÄŸmen karpuz olmuÅŸ 3 lira. Kimse evine karpuz götürmüyor. Benzin fiyatÄ± 6.5 liraya yakÄ±n. Bunlar etkiliyor. Ekonominin düzelmesi lazÄ±m” diyor.

BalÄ±k tezgahÄ±nÄ±n sahibi Yakup ise halinden memnun olduÄŸunu söylüyor. BalÄ±ÄŸÄ± ucuza 8-10 liraya sattÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Yakup, dolar kendilerini etkilemediÄŸini savunuyor. Türk lirasÄ±nÄ±n da deÄŸer kaybettiÄŸini sorduÄŸumuz Yakup, yerli balÄ±k sattÄ±klarÄ± için dolarla bir iÅŸleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

‘PARASI OLAN PARA KAZANIYOR’

AynÄ± tezgahta çalÄ±ÅŸan 3 çocuk babasÄ± Kubilay Hakbilen ise bu konuda aynÄ± fikirde deÄŸil. “AldÄ±ÄŸÄ±n ücret eve varmadan bitiyor” diyen Hakbilen ÅŸöyle devam ediyor: “Eskiden bir kilo yaÄŸ 5 liraydÄ±, ÅŸimdi olmuÅŸ 10 lira. Her ÅŸeye zam geldi, milletin alÄ±m gücü yok. AdamÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 1600 asgari ücret, kira mÄ± versin, çocuk mu okutsun, evini mi geçindirsin? 20 senedir çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ne ev var ne bark. Krediyi çekip diÄŸer kredi ile ödüyoruz. Ekonomi kötüye gidiyor. ParasÄ± olan para kazanÄ±yor, olmayan sürünüyor. 100 milyarÄ± olan dolara yatÄ±rÄ±yor bir ayda 150 milyar oluyor. Senin benim sÄ±rtÄ±mdan gidiyor bunlar.”

ASGARÄ° ÜCRETLÄ° NASIL ALSIN BU BALIÄžI

Ankara BüyükÅŸehir Belediyesinden Emekli Åževki YÄ±lmaz, hâlâ çalÄ±ÅŸmak zorunda olduÄŸunu söylüyor. Elindeki balÄ±ÄŸÄ± gösteren YÄ±lmaz, “Åžunun kilosu 20 lira. Bunu bir asgari ücretli yiyebilir mi? Asgari ücret 1600 TL, balÄ±ÄŸÄ±n kilosu 20 lira. Gariban olan boÄŸazÄ±ndan kÄ±sÄ±yor. 2016’da asgari ücret 1300 liraydÄ±, 450 dolar ediyordu. Åžimdi 1600 lira 350 dolar etmiyor. 24 Haziran bu yüzden bir kurtuluÅŸ olacak bence. BunlarÄ±n bir an evvel yönetimi bÄ±rakÄ±p bu ülkeden gitmesi lazÄ±m” diye konuÅŸuyor.

‘ZENGÄ°N DAHA ZENGÄ°N, FAKÄ°R DAHA FAKÄ°R’

Pazarda alÄ±ÅŸveriÅŸe çÄ±kan kadÄ±nlardan yalnÄ±zca biri sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±. Ancak o da ismini vermekten çekiniyor. KÄ±zÄ± ile birlikte peynir tezgahÄ± önünde konuÅŸtuÄŸumuz ev kadÄ±nÄ±, “Halk olarak biz geçinemiyoruz” diyor. TorbalarÄ±nÄ±n dolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen kadÄ±n ÅŸunlarÄ± anlatÄ±yor: “50-100 liranÄ±n hiçbir hükmü kalmamÄ±ÅŸ. DoÄŸru düzgün alÄ±ÅŸveriÅŸ yapamadan çÄ±kÄ±yoruz pazardan. Ekonomi büyüdü diyorlar da nasÄ±l büyüdük? Valla biz geçinemiyoruz. Eskiden orta direk vardÄ± ÅŸimdi zengin ile fakir var. Zengin daha zengin oldu, fakir daha fakir. Kiraya verdiÄŸimiz bir ev var. Onun parasÄ± da geliyor, kira da vermiyoruz ama yine de artÄ±k yetmiyor. Ä°ki çocuÄŸumuz var okutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ne hürriyet, ne güven ne de para var...”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 MayÄ±s 2018 17:30

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