HDPâ€™lilere karakolda iÅŸkence!

Ä°stanbul Esenyurt'ta seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan HDP'liler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis tarafÄ±ndan darbedildiler.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Ä°stanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiÄŸimiz pazar günü Cumhuriyet MeydanÄ±’nda seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± için stant açan HDP’liler ve AKP’liler arasÄ±nda çÄ±kan kavgada 9 HDP’li gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. “Devletin egemenlik alametlerini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama” suçundan dava açÄ±lan 9 HDP’li adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan HDP’lilere polis tarafÄ±ndan kaba dayak atÄ±ldÄ±, küfürler edildi.

Polis aracÄ±nda ve karakolda polis iÅŸkencesine maruz kalan HDP’lilerden biri de Ä°dris Dinar. HDP’nin stant görevlisi olduÄŸunu anlatan Dinar, Cumhuriyet MeydanÄ±’ndaki kargaÅŸada insanlarÄ± ayÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kendisini polis aracÄ±nda bulduÄŸunu ve 10-15 polisin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolü için Esenyurt Devlet Hastanesine götürüldüklerini anlatan Dinar, polislerin kendileriyle muayeneye girdiklerini dolayÄ±sÄ±yla doktorlarÄ±n geçerliliÄŸi tartÄ±ÅŸmalÄ± bir rapor hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

KARAKOLUN MUTFAÄžINDA DA Ä°ÅžKENCE GÖRDÜK

Muayene sonrasÄ± Esenyurt BaÄŸlarçeÅŸme’deki karakola götürüldüklerini aktaran Dinar, “Karakolun mutfaÄŸÄ±nda da kamera olmadÄ±ÄŸÄ± için bizi orada darbettiler. 9 kiÅŸiydik, bir de kadÄ±n arkadaÅŸ vardÄ±. Ana avrat küfür ettiler. ‘Adam mÄ±sÄ±nÄ±z, Polis gördüÄŸünüz zaman artÄ±k esas duruÅŸa geçeceksiniz, HDP haindir, siz hainlik yapÄ±yorsunuz. Sizin evinizde hiç ÅŸehit var mÄ±?’ dediler. Zaten ellerimiz ters kelepçeli, yüzlerine bakmamÄ±zÄ± istemiyorlardÄ±. SÄ±rayla dövdüler yoruldukça nöbetleÅŸe dövdüler. Yorulan ‘Ben yoruldum’ dedi öbür ekip geldi. Nefes almakta zorlanÄ±yorum. Ä°HD’ye gidip baÅŸvuru yapacaÄŸÄ±m. Herkese iÅŸkence uygulandÄ±” dedi. HaklarÄ±nda devletin egemenlik alametlerini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama suçundan dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Dinar, “Benim polislerin içinde bayraÄŸa hakaret ettiÄŸim söylendi. Bir sürü polisin içinde böyle bir ÅŸey söylemem mantÄ±klÄ± mÄ±? O iÅŸkenceyi böyle örtmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. AvukatÄ±m var, hukuki süreci baÅŸlattÄ±m” dedi.

‘MÜVEKKÄ°LÄ°MÄ°ZLE GÖRÜÅžMEMEMÄ°ZÄ° ENGELLEDÄ°LER’

Evrensel'e konuÅŸan Dinar’Ä±n AvukatÄ± Seyit Demir de müvekkilin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. Demir, “Karakola gittiÄŸimizde oradaki kolluk kuvvetleri bizim karakola girmemizi, müvekkilimizle görüÅŸmemizi çeÅŸitli bahanelerle engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Öncelikle sorgu, soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda bir avukata ‘Vekaletin var mÄ± yok mu?’ diye sorulmaz. Mahkemede dahi sorulmaz. Karakola gittiÄŸimizde ‘Vekaletiniz yok sizi görüÅŸtürmeyeceÄŸiz’ denildi” ÅŸeklinde konuÅŸtu. SavcÄ±ya ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Demir, “Sabah 09.00’da baÅŸlayan görüÅŸme talebimiz yaklaÅŸÄ±k saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda savcÄ±nÄ±n telefon etmesi üzerine ‘GörüÅŸebilirsiniz’ denildi. Daha sonra görüÅŸme yarÄ±da kesildi. Bu sefer de ‘GörüÅŸemezsiniz vekaletiniz yok’ bahanesini gündeme getirdiler” diye konuÅŸtu.

‘Ä°ÅžKENCE BOYUTUNDA ÅžÄ°DDET UYGULANMIÅž’

GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n iÅŸkenceye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Demir, “GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ± darbetmiÅŸler, bizim görmemizi istemiyorlardÄ±. Ben gördüÄŸümde gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n yüzü gözü kan içindeydi. Kaba dayak boyutundan çok iÅŸkence boyutunda bir ÅŸiddet uygulanmÄ±ÅŸ. Korkunç bir ÅŸiddet uygulamÄ±ÅŸlar. ‘Ne mutlu Türküm diyene’ demeleri istenmiÅŸ, Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ± okutmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. SavcÄ± ve mahkeme önünde bu yaÅŸananlarÄ± hafifletmek amacÄ±yla polis, gözaltÄ±na alÄ±nanlar hakkÄ±nda ‘Türk bayraÄŸÄ±na hakaret etti, Türk bayraÄŸÄ±na saygÄ±sÄ±zlÄ±k etti, indirin o bayraÄŸÄ±’ ifadelerini kayÄ±tlara yazmÄ±ÅŸlar. Bunun provokatör bir ÅŸey olduÄŸu çok belli. Polislerin yanÄ±nda böyle bir ÅŸey söylenmemiÅŸ. Bu, zaten hayatÄ±n olaÄŸan akÄ±ÅŸÄ±na uygun bir ÅŸey de deÄŸil . BunlarÄ±n yalan olduÄŸunu biz biliyoruz. Ä°ÅŸkence olgusu bayrakla temize çÄ±karÄ±lmak isteniyor.” dedi.

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