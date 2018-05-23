Serbest bırakılan IŞİD sanığı kararı secdeye kapanarak kutladı

Kayseri'de IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan İslami Bilgiler Öğretmeni beraat kararını mahkeme salonunda secde yaparak kutladı.

Kayseri'de IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 30 yaşındaki İslami Bilgiler Öğretmeni Muntaser Hüseyin Ali Kurdi beraat etti.

Geçen yıl 14 Temmuz'da amcasının oğlunun IŞİD üyesi olduğu ihbarında bulunması üzerine Irak uyruklu Muntaser Hüseyin Ali Kurdi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adli Tabiplikteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurdi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine konuldu.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık İslami Bilgiler Öğretmeni Muntaser Hüseyin Ali Kurdi ve avukatı hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunması alınan Kurdi, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. IŞİD zulmünden kaçtığını ifade eden Kurdi, "IŞİD'liler Musul'a geldiler. Onların zulmünden kaçıp, 2016 yılında Kayseri'ye geldim. 9 ay fabrikada çalıştım. Telefonda yer alan söz konusu fotoğraftaki IŞİD'li ben değilim. Sadece ismim yazıyor" dedi. İhbarda bulunan amca oğlu Ş.K'nin iftira attığını öne süren Kurdi, "Amca oğlum benden Kayseri'ye gelmeden önce para istedi. Annem öğretmen babam da yüzbaşı olduğu için maddi durumumuz iyiydi. Ş.K.'ye para vermeyince de bana bu iftirayı attı. Kesinlikle IŞİD üyesi değilim. Onların zulmünden kaçtım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

DELİL YETERSİZLİĞİ GEREKÇESİYLE BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Muntaser Hüseyin Ali Kurdi'nin DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 'delil yetersizliğinden' beraatına karar verdi. Mahkemenin kararı sonrası büyük sevinç yaşayan Kurdi, 'Allah razı olsun' diyerek, mahkeme salonunda secde yaptı. (Kayseri/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 17:08

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