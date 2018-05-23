Almanya’da seçim çalışması hızlanıyor

Almanya'da seçim çalışmaları başladı. HDP’yi destekleyen güçler pek çok kentte halkı bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Selçuk KOZAN

Bielefeld

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde Almanya’da da çalışmalar yoğunlaşmaya başladı. HDP’yi destekleyen güçler pek çok kentte halkı bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

20 Mayıs Pazar günü Löhne’de yapılan halk toplantısına HDP Eski milletvekili Kemal Aktaş ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Ateş katıldı.

Avrupa’da seçim çalışmasının önemine değinen Milletvekili Aktaş, “Türkiye bu kritik süreci aşmaya çalıştığı bir dönemde seçmenler, Avrupa’daki oyların Türkiye seçim sonuçlarını, etkileyeceğini, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında gerçekten çok ciddi anlamda etki yaratacağını bilmelidir” dedi. Fuat Ateş ise tarih boyunca inancından dolayı ezilen Aleviler ve Kürt halkının kaderlerinin aynı olduğunu, birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade ederek bu seçimlerde HDP’yi destekleyeceklerini söyleyerek, “Aleviler sandığa giderek oylarını kullanmalıdır” dedi.

BIELEFELD DİDF’TE TOPLANTI

Öte yandan Bielefeld’de DİDF Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Avgan’ın katılımıyla seçim toplantısı yapıldı. Türkiye’deki mevcut duruma ilişkin bir değerlendirme yapan Avgan, HDP’nin parlamento dışı kalmaması için çalışmak gerektiğini vurguladı, Türkiye’nin demokratikleşmesinin Avrupa’daki kutuplaşmayı da azaltacağını ifade eden Avgan, demokratikleşme için HDP’nin parlamentoda olmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan pazar günü Gummersbach Alevi Kültür Merkezinde düzenlenen halk toplantısına da DİDF Genel Başkanı Zeynep Sefariye Ekşi, AABF Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Lafatan ve Avrupa Kürt Toplumu (KCD-E) Eş Başkanı Yüksel Koç katıldı. Tek adama karşı güçlerin birleştirilmesi çağrısının yapıldığı toplantıda, HDP’nin barajı geçmesinin önemi üzerinde durularak, oy verme çağrısı yapıldı. DİDF ve KCD-E, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceğini açıkladı.

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 16:58

www.evrensel.net