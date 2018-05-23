Alman vatandaşlığına geçişte Türkiyeliler birinci sırada

2017 yılında Alman uyruğuna geçen yabancı sayısı rekor düzeye çıktı. Alman vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türkler birinci sırada.

Alman uyruğuna geçen yabancı sayısı 2017 yılında rekor düzeye çıktı. Almanlığı seçen İngiltere vatandaşlarının sayısındaki artış dikkat çekerken, yabancılar arasında Türkiye vatandaşları birinci sırada.

Federal İstatistik Dairesi 2017 yılında 112 bin yabancının Alman uyruğuna geçtiğini ve Alman kimliğini seçenlerin sayısının bir önceki yıla göre 1800 arttığını açıkladı. Böylece bir yılda Alman vatandaşlığına geçen yabancı sayısı rekor düzeye çıkmış oldu.

DW Türkçe’nin haberine göre, 2017 yılında Alman vatandaşlığına geçen Büyük Britanyalıların sayısı yüzde 162 oranında artarak 7 bin 493’e çıktı. 2016’da artış bir yıl öncesine göre dört katını bulmuştu. Bu gelişmenin İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararıyla ilgili olduğu tahmin ediliyor.

Geçen yıl Alman uyruğuna geçen yabancıların başında Türkiye vatandaşları geliyor. 2017’de 14 bin 984 Türkiyeliye Alman kimliği verildi. Türkiyelileri İngiliz vatandaşları, Polonyalılar (6 bin 613), İtalyanlar (4 bin 256) ve Rumenler (4 bin 238) izliyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 16:53

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