CHP’nin Diyarbakır kadın adayı istifa etti

CHP Diyarbakır Milletvekili adayı Gülay Emre, il başkanı ve yönetimi kadın düşmanı olmakla itham edip adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Diyarbakır'da CHP 9. Sıra Milletvekili Adayı Gülay Emre, partisinin kadın aday sıralamasına yönelik eleştiri yaparak, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Gülay Emre, aday listesinin hazırlanmasında Kürt kadınına karşı düşmanca bir yaklaşımın olduğu öne sürerek, listeyi hazırlayan yöneticilerin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Emre, “Ak Parti hükümetinin kadınlarla sorunu var, bunu biliyoruz ve farkındayız. Yüzde 1400 artan kadına şiddet, kadın cinayetleri ve tecavüzleri bunun en bariz örneğidir. Bütün bu politikaların ürünü olan “ Yeni Ahlak Anlayışı” ne yazık ki partimizde de bazı yöneticilere bulaşmıştır. Ne yazık ki; hayatları boyunca sosyal demokrat bir partinin sokağından bile geçmemiş. CHP dışında hemen her partide yer aramış ama oralarda bile kabul görmemiş, sırf listeyi tamamlamak için eklenmiş kişiler Diyarbakır’da listenin ilk sırasında milletvekili adayı yapılmıştır. Bu kirli karara ortak olmamak adına bir üye olarak partime hizmet etmeye devam etmenin onuru ile milletvekili adaylığından istifa ediyorum” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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