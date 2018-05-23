Sosyal medyada Afrin tepkisine 4 yıl 6 ay hapis cezası

Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan Recep Özdemir’e, 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sosyal medya üzerinden Afrin operasyonuna tepki gösteren ve 3 aydır tutuklu yargılanan Recep Özdemir’e, paylaşımları operasyonların sürdüğü esnada yapması gerekçesi ile üst sınırdan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 12 Şubat 2018 tarihinde gözaltına alınıp 19 Şubat’ta tutuklanan Recep Özdemir’e, Antep 7’inci Ağır Ceza Mahkemesince en üst sınırdan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme gerekçeli kararda Özdemir’e en üst sınırdan ceza verme nedenini ise söz konusu suç unsuru olarak gösterilen sosyal medya paylaşımlarının TSK ve ÖSO’nun Afrin operasyonunu düzenlediği tarihlerde paylaşılması olarak gösterdi. Özdemir’in Avukatı Berivan Özpolat, mahkemenin verdiği kararın hukuksal hiçbir dayanağı olmadığını belirterek, kararı bölge istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

SUÇ ZAMANI!

Dosyada Özdemir’e örgüt propagandası suçu olarak ithaf edilen paylaşımlar ise, Delila’nın “Şifa İstemem” şarkısı ve “Dün Cinderes’te 200 eve bomba atıldı. Siviller yaşamını yitiriyor” yazılı fotoğraf. (Antep/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 16:45

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