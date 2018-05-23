Zeynep Altıok: İstibdada karşı mücadele sürecek

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, 24 Haziran seçimlerine OHAL koşulları altında eşit, özgür ve adil olmayan şartlarda gidildiğini kaydetti.

CHP Milletvekili aday listelerinin açıklanması sonrası bir açıklama da CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’tan geldi.

Altıok yaptığı yazılı basın açıklamasında 24 Haziran seçimlerinin tarihi bir seçim olduğunu ve seçimlere OHAL koşulları altında eşit, özgür ve adil olmayan şartlarda gidildiğini kaydetti. Demokrasiden uzaklaşarak, yönünü tek adam dikta rejimine çeviren bir siyasal anlayışla karşı karşıya olduklarını belirten Altıok, Adalet Yürüyüşü’nün mücadele pusulası olması gerektiğini belirtti. Diktaya karşı mücadelenin Meclisle sınırlı kalmaması gerektiğini anlatan Altıok, açıklamasında şunları ifade etti: “Başta örgütümüzle birlikte bizler sokakta, Mecliste, alanda, eylemde hep birlikte konuşacağız, tartışacağız ve ortak akılla; ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız! İstibdada karşı mücadelede yolumuz açık, solumuz açık olsun!” dedi. (İZMİR)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 16:37

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