‘Artı para’ artık hayatı da tehdit ediyor

İZBAN'daki artı para sistemine karşı kentte yapılan tüm itirazlar, basın açıklamaları ve toplanan imzalar da belediyeyi bu karardan vazgeçiremedi.

Dilek OMAKLILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZBAN’da uyguladığı ‘artı para’ sitemi ekonomik yükün yanında can güvenliğini de tehdit ediyor. Geçtiğimiz gün kartında yeterli miktarda parası olmadığı için trene tellerden atlayarak binmeye çalışan Lise Öğrencisi Berkay Çiftçi isimli lise öğrencisi, trenin altında kalıp hayatını kaybetti.

İZBAN’a yapılan zam sonrası 15 Şubat tarihinde getirilen artı para sistemine karşı kentte yapılan tüm itirazlar, basın açıklamaları ve toplanan imzalar da belediyeyi bu karardan vazgeçiremedi. Son olarak bir gencin uygulama yüzünden yaşamını yitirmesi uygulamaya tepkiyi arttırdı.

İzmir TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, daha önce bu sistemde iki noktaya dikkat çektiklerini anlatarak “İnsanların fazladan para ödeyip sonradan tekrar geri alması, çok hakkaniyetli bir durum değil. Özellikle iadeyi unutan insanlar için haksız kazanç sağlıyor belediye demiştik. Bu sistemle İZBAN’da dayanışma kültürü de yok edildi. Her bakımdan kamu yararının olmadığını her zaman söyledik, ısrarcı da olacağız bu konuda” diye konuştu. Buca Emek ve Demokrasi Güçleri adına gazetemize konuşan İsmail Gerçek de, İZBAN’daki yeni uygulamanın adaletsiz bir uygulama olduğunu belirterek “Çünkü en uzak mesafeye parası olmayan insanlar binemiyor, binemeyince de başka yollara başvuruyorlar. Hatta zaman zaman oradaki güvenlik görevlileriyle de aralarında tartışma çıkıyordu” dedi. Bu durumun hukuksuz olduğu gibi aynı zamanda insanlık dışı bir uygulama olduğuna işaret eden Gerçek “Artık bu can güvenliğini de tehdit eden bir uygulamaya dönmüştür, kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

EMEK GENÇLİĞİ: ULAŞIM PARASIZ OLMALI

Yaşananlara tepki gösteren İzmir Emek Gençliği de yaptığı açıklamayla Berkay’ın ölümüne sebep olan, her geçen gün İzmirlilerin sırtına bir yük olarak binen ulaşım ücretleri, ‘artı para’ sisteminin başladığı ilk günden itibaren gençlerin tepkisini çektiğini belirterek “Bu uygulama geldiğimiz noktada bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. İki gün sonra mezuniyet töreni olan Berkay, kâr arzusunun sonucu olan uygulamalar yüzünden hayatını kaybetmiştir. Sosyal belediyecilik adı altında hayata geçirilen uygulamalar, bizlerin cebini daha çok boşaltmaktan başka bir amaç gütmemektedir.” Toplu ulaşımın kamusal bir hak olarak kâr amacı güdülmeden yapılmasının istendiği Emek Gençliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi “Bizler bu son yaşanan olayla birlikte tekrar parasız ulaşım talebimizi dillendiriyor ve tüm İzmir gençliğini, hayatımızı her geçen gün zorlaştıran zamlara, geleceksizliğe karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 16:23

