TTB Merkez Konsey üyeleri Güngör ve Ulutaş’a sosyal medyadan destek

TTB Merkez Konsey üyeleri Selma Güngör ve Yaşar Ulutaş için #HekimlerAdaletİstiyor hashtagi ile kampanya düzenledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Merkez Konsey üyeleri Selma Güngör ve Yaşar Ulutaş hakkında Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlik sözleşmelerinin fesh edilme talebiyle başlattığı idari soruşturmaların geri çekilerek, fesh kararlarının durdurulması için kampanya başlattı. Sosyal medyada #HekimlerAdaletİstiyor hashtagi ile yürüttüğü kampanya ile TTB, işten atma tehdidiyle Merkez Konsey üyelerinin üstlendiği kamusal görevlerinin, hekimlik değerleri ve insan haklarına uygun olarak yerine getirmelerinin engellenmeye çalışıldığına dikkat çekti. Soruşturma gerekçesi olarak daha önce de Merkez Konsey üyelerinin tamamının gözaltına alınmasına neden olan “Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama gerekçe olarak gösterilirken, TTB, Bakanlığın Merkez Konsey üyelerine işten atma tehdidiyle baskı yapmaktan vezgeçmesini istedi.

‘TTB’NİN FAALİYETLERİNİ KISITLAMA GİRİŞİMİ’

Haklarında yürütülen soruşturma ve kampanyaya ilişkin gazetemize konuşan TTB Merkez Konsey üyesi Selma Güngör, soruşturma kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığının, il sağlık müdürlüklerine fesh önerisinde bulunduğunu belirterek, savunma verdiklerini söyledi. Güngör, bu tür bir soruşturmanın Sağlık Bakanlığı’nın Merkez Konsey’in görev ve sorumlulukları ile kendi bünyesinde çalışan hekimlerin Bakanlığa karşı sorumluluğunun birbirine karıştırılması anlamına geldiğini belirtti. Güngör, Bakanlığın amacını Merkez Konsey üyelerine baskı yaparak, TTB’nin faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Bundan sonraki süreçte de kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Güngör, benzer kampanya ve eylemliliklerle kamuoyunun desteğini ve itirazını ortaya çıkarmaya çalışacaklarını ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 15:23

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