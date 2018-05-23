Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA
AP, seçim için Türkiye'ye gözlemci göndermeyecek
23 Mayıs 2018 13:58
Avrupa Parlamentosunun, 24 Haziran seçimleri için Türkiye'ye gözlemci göndermeyeceği bildirildi.
Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gözlemci göndermeyeceği bildirildi.
AP'nin Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyonu Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan yaptıkları ortak açıklamada, "AP, Türkiye'de yapılacak (24 Haziran) seçim sürecini denetlemeyecek, süreç ve seçim sonuçları hakkında yorum yapmayacak." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bir AP üyesinin referanduma ilişkin yapacağı herhangi bir açıklamanın hiçbir şekilde AP'nin görüşünü yansıtmayacağı kaydedildi. (Brüksel/AA)Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 15:01
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