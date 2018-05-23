Nazlı Ilıcak davasına Milli Savunma Bakanlığı müdahil oldu

Müebbet hapsi istenen Nazlı Ilıcak’ın yargılanmasına devam edildi. Ilıcak duruşmaya Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği iddia edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015’te Bugün gazetesinde yayımladığı gerekçesiyle “Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama” suçundan müebbet hapsi istenen Nazlı Ilıcak’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Milli Savunma Bakanlığı avukatının suçtan zarar göreme ihtimali dikkate alınarak davaya katılma talebi kabul edildi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka davadan tutuklu olan Nazlı Ilıcak, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı, Ilıcak’ın söz konusu yazının görsel medyada açıklayıp açıklamadığının, sosyal medyada paylaşıp paylaşmadığının araştırılmasını talep etti.

‘BAŞKA YERLER YAYIMLAMIŞ OLABİLİR, BENİ BAĞLAMAZ’

Ilıcak söz konusu yazının çıktığı tarihte Bugün gazetesinde çalıştığını belirterek “Söz konusu yazı bir haber değil, yorumdur. Başka yerler de yararlanmış olabilir. Bu beni bağlamaz” dedi. Basın Kanunu’nun 26. maddesinde düzenlenen 4 aylık hak düşürücü sürenin amacının basın özgürlüğünü korumak olduğunu da söyleyen sanık Ilıcak, “Sosyal medyada benim tarafımdan paylaşılmadı. Paylaşım yapılıp yapılmadığını da bilmiyorum. Savcının talebine katılmıyorum. Davanın düşürülmesini talep ediyorum” diye konuştu. Ilıcak’ın avukatları da düşme kararı verilmesini talep etti.

Milli Savunma Bakanlığı avukatının da davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, RTÜK’e yazı yazılarak Ilıcak’ın programlarda açıklamada bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verdi. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 14:59

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