Bu Düzen Değişmeli Platformundan Evrensel’e ziyaret

24 Haziran seçimlerine 13 ilden 17 bağımsız adayla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul milletvekili adayları Evrensel’i ziyaret etti.

Türkiye Komünist Partisinin öncülüğünde kurulan Bu Düzen Değişmeli Platformu adına İstanbul’da 1. bölgeden Aydemir Güler, 2. bölgeden Orhan Aydın, 3. bölgeden Atakan Boyoğlu milletvekili adayı oldu. Adaylar Evrensel’e yaptıkları ziyarette Türkiye’nin siyasal gündemine dair görüşlerini aktardı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu, seçim broşüründe yola çıkmalarının nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Seçimlere bağımsız adaylarla giriyoruz. Yalana, sahte çözümlere karşı diyoruz ki, Kimin bu düzenin başı olacağını seçmek zorunda değilsin. Bu düzeni değiştirmeden bize rahat yok. Biz bu düzeni değiştirmek isteyenlerin sesini seçimlere, Meclise taşımak için yola çıktık.”

Bu Düzen Değişmeli Platformu seçim bildirgesinde “Erdoğan ve AKP bu ülkenin başına sarılmış tüm belalardan ayrı, gelmiş geçmiş tüm karanlık güçlerden öte bir yere yerleşti. Ve bu, AKP karanlığını yaratan düzeni aklamak, ortaya çıkışında sorumluluğu olan güçleri gözlerden kaçırmak, doğrudan parçası olmuş kişi, kurum ya da kesimleri arındırmak için kullanılıyor. Hatta bunun ötesinde, AKP’nin hizmet ettiği düzenin kendisi AKP’den kurtuluşun zemini olarak gösteriliyor. Türkiye Komünist Partisi, karanlığı yaratan düzenin, o karanlığın karşısına yine kendi alternatifleri ile çıkmasına, milyonlarca emekçinin bu kısır döngüye razı olmasına izin vermeyecektir” ifadelerine yer verdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 15:11

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