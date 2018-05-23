Erol Katırcıoğlu: Eleştiri sıraya değil ‘bileşenler hukuku’na

Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu aday gösterildiği İstanbul 1. Bölge 4. sırayı 'beğenmediği' ve bu yüzden partiye tepki gösterdiği yorumlarına cevap verdi.

HDP Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, dördüncü sıradan aday gösterilmesini hazmedemediği eleştirisine cevap verdi. Katırcıoğlu, yerini beğenmeme diye bir durumun söz konusu olmadığını sadece “bileşenler hukuku” tabirine eleştiri getirmek istediğini söyledi.

Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu HDP’den aday gösterildiği İstanbul 1. Bölge 4. sırayı “beğenmediği” ve bu yüzden partiye tepki gösterdiği yorumlarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Eleştiriler ve destek için teşekkür eden Katırcıoğlu’nun “Eleştirim partinin “bileşenler” konusundaki politikasına dair bir eleştiriydi ve sanırım anlayan anladı” dedi. Katırcoğlu açıklamasında şunları ifade etti: “Demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barışa inanan biri olarak bu süreçte başta Kürt halkı olmak üzere toplumdaki tüm ezilenlerin yanında olmanın vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Beni bilenler bu sorumluluğun bilincinde olan biri olduğumu da iyi bilirler. HDP üzerinde sistematik bir saldırı olduğu ortadadır. Sayın Demirtaş, Yüksekdağ başta olmak üzere partinin binlerce üyesi, yöneticisi ve belediye eş başkanları tutukludur. Böyle bir süreçte HDP’de görev almak, zulme karşı mücadele etmek yalnızca onur değil aynı zamanda vicdanlı herkes için bir zorunluluktur. Bu nedenle de bütün bunlar yaşanırken kimilerinin kendi “küçük dükkanlarında” yaşamakta ısrar edişlerini benim anlamam mümkün değildir. Mevcut hükümet karşımızdaki en büyük sorundur ve bu sorunu aşabilmek ancak HDP’nin başarılı olmasıyla mümkündür. O nedenle de bilesiniz ki kendi payıma düşenleri şimdiye dek yaptığım gibi yapmaya da devam edeceğim. Nereden, hangi sıradan aday gösterildiğim benim için öncelikli bir mesele değildir. Eleştiri de küskünlük hiç değildir. Nokta.”

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NE OLMUŞTU?

HDP’nin YSK’ye listeleri vermesinin ardından Katırcıoğlu Twitter hesabından “HDP Kamuoyuna, Partim beni ne olduğunu bir türlü anlayamadığım ve bize hiç yakışmadığını düşündüğüm “bileşen hukuku” çerçevesinde Istanbul 1. Bölge 4. sıraya uygun bulmuş. Ne diyeyim? “Vatana ve millete” hayırlı olsun” tweetini atmıştı. Bu tweet, Katırcoğlu’nun “yerini beğenmediği” yorumlarına neden olmuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 14:44

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