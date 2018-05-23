İZBAN'da görev yapan güvenlik işçilerinden yeni sözleşme tepkisi

İzmir'de raylı sistemle toplu taşıma hizmeti sunan İZBAN'da taşeron şirket bünyesinde görev yapan güvenlik işçileri, yeni ihalenin ardından ücretlerinin düştüğünü ve bireysel iş sözleşmeleri dayatıldığını ifade etti. Bireysel sözleşmelerin işçi haklarına aykırı olduğunu belirten işçiler, Alsancak Tren Garı önünde basın açıklaması yaptı. Güvenlik-Sen Genel Başkanı Serdar Arslan, eğer şartlar iyişeltirilmezse onlarca güvenlik personelinin görevlerinden istifa edeceğini söyledi.

Güvenlik-Sen Genel Başkanı Serdar Arslan, “İmzalamamızı istedikleri sözleşme 7,5 saat ayakta kalmamızı ön görüyor ve maaşlarda ortalama 40 lira düşüş yaşanıyor. Bizler, insanca yaşamamızı sağlayabilecek şartlar, güvenceli çalışma koşulları istiyoruz. Her gün, istasyondaki vatandaşlarla kavga etmek istemiyoruz. Özel güvenlik işçilerinin yapmaması gereken bir sürü görev, artı olarak bizlere yaptırılmak isteniyor” dedi.

Yaklaşık bir aydır, personel sigortalarında ortalama 20 defa girdi çıktı yapıldığını vurgulayan Arslan, “Arkadaşlarımız ilaç alamıyor. İZBAN yönetimi bu sürece göz yummaktadır. Güvenlik personeline maaş bordrosu bile verilmiyor, arkadaşlarımız maaşlarının ne kadar olduğunu bilmiyorlar” dedi. (DHA)

www.evrensel.net