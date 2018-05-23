İnce'den Erdoğan'a: Yanlış bilgi veren danışmanlarınızı gözden geçirin

Erzincan'da konuşan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ekonomideki gidişata dikkat çekti ve Erdoğan'a 'danışmanlarınızı gözden geçir' dedi.

Erzincan'da konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, dövizdeki önlenemeyen yükselişi değerlendirerek "Kamyon duvara toslamak üzere. Bugün Erzincan’a gelmeden önce, ekonomi kurmaylarımla birlikte saatlerce toplantı yaptım. Buradan bu durdurulamayan dövizi, doları, avroyu, eğer ısrar ederlerse hepimiz batacağız" dedi.

Muharrem İnce'nin sözlerinden satır başları şöyle:

"Ekonomi batıyor, duvara toslamak üzereyiz. Ey aziz milletim, ey AK Partili kardeşim, ey ülkücü kardeşim, ey HDP’li kardeşim, ey İYİ Partili kardeşim, ey Saadet Partili kardeşim. Kamyon duvara toslamak üzere. 16 senede başaramadıklarını yine başaramayacaklar. Bugün Erzincan’a gelmeden önce, ekonomi kurmaylarımla birlikte saatlerce toplantı yaptım. Buradan bu durdurulamayan dövizi, doları, avroyu, eğer ısrar ederlerse hepimiz batacağız. Ben Erzincan’dan AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tarihi bir çağrı yapacağım.

Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı döviz kurları artıyor. Kısa bir süre içinde bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kaybına uğrayacak, ekonomik sistemimiz ciddi bir sıkıntı içine girecektir. Bu tehlikeden kurtulmak için, bertaraf etmek için sayın Erdoğan, size sesleniyorum, size bu memleketin bir evladı olarak çağrımdır.

Bir, lütfen size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı ekonomiyle ilgili kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin. Ve size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın." (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (23 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 14:31

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