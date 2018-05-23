Mahir Ünal: İstanbul mitingimizi 'Cumhur ittifakı' olarak planlıyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenliyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenliyor.

Ünal, “İstanbul ya da başka bir mitingimizi 'Cumhur İttifakı' mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz. Bu konuyu Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla değerlendireceğiz” dedi. Ünal ayrıca seçim beyannamelerinde 146 büyük proje sunacaklarını açıkladı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 14:27

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