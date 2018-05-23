Ezilenlerin temsiliyeti için HDP’ye desteklerini açıkladılar

Erken seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alevi, Süryani, Ermeni ve Gürcü yurttaşlar, HDP etrafında kenetleneceklerini söylediler.

AKP-MHP ortaklığı ile 24 Haziran’da yapılacak baskın seçime ilişkin Halkların Demokratik Partisine (HDP) farklı çevreden destekler gelmeye devam ediyor. Alevi, Süryani, Ermeni ve Gürcü yurttaşlar HDP’nin bütün ezilenleri içinde barındırdığı bir politika yürüttüğünü söylediler.

MECLİSTE TEMSİLCİMİZ OLDU

Ermeni yurttaş Sultan Mıhçı, 24 Haziran’da yapılacak olan baskın seçimi, “Acele verilmiş bir karar” olarak değerlendirerek, iyi bir sonuç çıkacağını düşündüğünü ifade etti. Mıhçı, “Şu anda benim düşüncem bana yakın olarak hissettiğim HDP’dir. Benim için eşitlik çok önemli. Ermeni halkına çağrı yapan Mıhçı, “Ermeni halkı ‘Son şansı kaçırdık’ demek istemiyorsa sandıklara sahip çıksın. Aynı zamanda herkes oy kullansın ve muhakkak bir yerlerde görev alsın” dedi.

Ermeni olan Garbis Evyapan da HDP’nin Ermeni Milletvekili Garo Paylan’ın, Ermeni meselesiyle ilgili geçmişte yaşananlar, bugünkü sorunları Mecliste layıkıyla yansıttığını ve bu aldığı görevin hakkını yerine getirdiğine inanıyorum” diye konuştu.

ÖZGÜRLÜKTEN YANA TAVIR İSTİYORUZ

Süryani halkından Avukat Erkan Metin “Süryani halkı tabii ezilen soykırım mağduru bir halk olarak özgürlükten, demokrasiden yana tavır gösterecektir. Halkımız tekçi anlayışa tamamen karşıdır. Bu anlamda tabii önümüzdeki tek seçenek HDP’dir” diye konuştu.

Mezopotamya Kültür ve Dayanışma Derneği (Mezo Der) Başkanı Süryani Tuma Özdemir de Süryanilerin Mecliste temsilcisi olduğunu söyleyerek “Süryanileri Erol Dora, Ermenileri Garo Paylan temsil etmektedir. Böyle bir olanak sağlandı” şeklinde konuştu.

TÜM ALEVİLERE ÇAĞRIMIZDIR!

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Ataşehir Şube Başkanı Hasan Gülüm de AKP’nin Cumhur İttifakı ile gerici, en şoven ittifaklar kurduğunu söyledi. HDP de sosyalistler, Aleviler ve tüm ezilenlerle birlikte barajı aşmak istiyor. 7 Haziranda da aşmıştı. 24 Haziran’da da bunu başaracağını düşünüyorum” diye belirti.

Alevilerin taleplerini daha çok HDP ekseninde ortaya çıkarabildiklerini ve bunu düşündüklerini ifade eden Gülüm, Alevilere çağrıda bulunarak, “Herkes 24 Haziranda oyunu kullanmaya gitsin. Ama asıl mesele bana göre 25 Haziran’dır. Kendi haklarından daha geri düşmemek için demokrasiye ve mücadeleye sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 14:34

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