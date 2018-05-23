Ankara ve Diyarbakır'dan AİHM'e Roboski tepkisi

Diyarbakır Barosu, TİHV ve İHD'nin de aralarında olduğu kurumlar Ankara ve Diyarbakır'da açıklama yaparak AİHM'in Roboski kararına tepki gösterdi.

Diyarbakır Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Mülkiye İnsan Hakları Merkezi ve Hak İnsiyatifi Derneği tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Roboskî Katliamı başvurusunu reddetmesine ilişkin Ankara ve Diyarbakır’da eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. Ortak açıklamada, “AİHM insan odaklı yaklaşıma dönmeli” çağrısı yapıldı. Açıklamadan sonra AİHM’e dilekçe gönderildi.

‘ADALETİN SEFİLLİĞİNİ GÖSTERİYOR’

Ankara’da açıklamayı yapan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, AİHM’in iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle “kabul edilemez” bulduğu ret kararının adaletin içine düştüğü sefilliği gösterdiğini söyledi. Kararın Anayasa Mahkemesinin tüm kusurlarını örttüğünü ve Türkiye’nin cezasızlık politikasını da onaylama anlamına geldiğini ifade eden Türkdoğan, AİHM’in çoğu çocuk 34 kişinin can verdiği bu vakaya ilişkin hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümete benzer vakalar için yeşil ışık yaktığını belirtti. Türkdoğan, “Oysa aynı AİHM 1990’lı yıllarda Türkiye’nin güneydoğusunda gerçekleşen birçok karanlık insan hakları ihlalini aydınlatarak, başta Kürt halkı olmak üzere toplum için bir umut kaynağı oldu, hakikatın karanlığa gömülmesine müsaade etmedi” dedi. 1990’lı yıllardaki ağır insan hakları ihlallerinin 2010’lu yılllarda şekil değiştirerek yeniden yaşandığına dikkat çeken Türkdoğan, “Sonuç aynıdır, insanlar katledilmekte, fakat failler cezasız kalmaktadır” ifadesini kullandı.

‘AİHM KENDİNİ BU SUÇA ORTAK ETTİ’

TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, bir ülkenin savaş uçaklarının kendi toprakları içerisinde sivil yurttaşları bombalayarak 34 köylüyü öldürdüğü gerçeğini kimsenin inkar etmediğini belirterek, 6 buçuk yıldır tek amacın bu hakikati ortaya koymak ve adalet duygusunu tanzim etmek olduğunu vurguladı.Mülkiyeliler Birliği Genel Sekreteri İlker Akçasoy ise AİHM’in kararının son dönemde Türkiye’ye dair aldığı kararların en skandalı olduğunu belirterek, kurumun kendini bu suça ortak ettiğini söyledi.

AİHM’E ÇAĞRI

Diyarbakır’daki basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, AİHM’e şu çağrıyı yaptı: “AİHM’i Türkiye hükümetine ve Anayasa Mahkemesi’ne verdiği açık çekin yarattığı tahribata son vermek için Türkiye davalarında 1990’lı yıllarda benimsediği insan odaklı yaklaşıma dönmeye davet ediyoruz. Ve uyarıyoruz: Cezasızlığı hoş gören bir insan hakları mahkemesi insanların umudu olamaz. İnsanların umudu olamayan bir uluslararası mahkeme, kendi sonunu da kaçınılmaz kılar.” (Diyarbakır/Ankara/EVRENSEL)

AİHM, Roboski Katliamı başvurusunu reddetti

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 14:17

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