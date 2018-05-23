Me-Par Nakliyat’ta sıra toplusözleşmede!

Me-Part Nakliyat bünyesindeki uzun araç şoförleri, güvenceli ve toplusözleşmeli koşullarda çalışmak için TÜMTİS’e üye oldu

Bursa’da 40 yıllık bir geçmişi bulunan TOFAŞ ve Ford’un ürettiği araçların Türkiye geneline dağıtımını yapan Me-Par Nakliyat’ta patronun her türlü baskısına rağmen işçiler sendikalaştı. İşçilerin üyesi olduğu TÜMTİS toplusözleşme hazırlıklarına başladı.

İş güvenliği tedbirlerinden yoksun, günde 9 saatten fazla çalışan Me-Par Nakliyat bünyesindeki uzun araç şoförleri, güvenceli ve toplusözleşmeli koşullarda çalışmak için TÜMTİS’e üye oldu. İşçilerin sendikalaşmasıyla birlikte Me-Par’da işten atmalar başladı. Açılan işe iade davalarının ardından işçilerin işbaşı yapması üzerine kısa sürede çoğunluk sağlanarak Çalışma Bakanlığına çoğunluk tespiti için müracaatta bulunuldu. Me-Part patronu Bakanlıktan gelen olumlu yazıya itirazda bulunurken diğer taraftan çeşitli şekilde işçilerin sendikalaşmasını engellemeye çalıştı.

Son olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi verdiği kararla sendikanın çoğunluğunun bulunduğuna karar verdi ve dava işçiler ve TÜMTİS lehine sonuçlandı.

TÜMTİS’ten yapılan açıklamada, “Şimdi bütün itiraz yolları bittiği için artık sıra toplu sözleşmede. Uzun araç şoförlerinin toplusözleşmeli bir düzene kavuşması için sendikamız meşru mücadelesini sürdürecektir. Me-Par işçileri ve sendikamız kazanmıştır. Yargıtayın bu kararı doğrultusunda Çalışma Bakanlığının göndereceği yetki tespit yazısı ile sendikamız toplusözleşme görüşmelerine başlayacaktır” denildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 13:57

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