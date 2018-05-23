EMO: Özelleştirmeden vazgeçilsin Oger’in borcu Oger’e ödetilsin

EMO İzmir Şubesi OTAŞ'a ait Telekom hisselerinin kurulacak yeni bir şirkete devredilmesine karşı çıktı.

EMO İzmir Şubesi bankalara borcunu ödeyemeyen OTAŞ’a ait Telekom hisselerinin kurulacak yeni bir şirkete devredilmesine tepki gösterdi. EMO’nun açıklamasında hisselerin siyasi ve ticari baskılardan uzak özerk bir yapıya devredilmesi istendi.

Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini 2005’de alan Oger Telekom’un (OTAŞ) özelleştirme ihalesi bedelini ödemek için hisseleri rehin vererek aldığı kredileri geri ödememesiyle oluşan kriz büyüyor. 2016 yılından bu yana ödeme yapmayan OTAŞ’ın iflasının istenmesi, hisselerin ise alacaklı bankaların kuracağı bir şirkete devredilmesi için görüşmeler yapıldığı ilişkin basına haberler yansıdı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yapılan görüşmelerle ilgili açıklama yaptı. Oda açıklamasında, yalnızca 1.31 milyar dolar peşinat ödeyerek Türk Telekom yönetimini 2005 yılından bu yana elinde tutan OTAŞ’ın, 5.7 milyar dolar kâr payını alırken, yaklaşık 4.75 milyar dolarlık borç bırakarak sahneden çekilmek üzere olduğunun bilgisini verdi. Hisse rehinine ve artan borç yüküne rağmen OTAŞ yönetiminin sürmesine izin verenlerin bu tablodan sorumlu olduğunun ifade edildiği açıklamada “Bankaların Türk Telekom hisselerine el koyma hazırlığı yapması, OTAŞ’ın içinin boşaltıldığını, borcu ödeyecek varlığı olmadığını ortaya koymaktadır. Özetle özelleştirme adı altında OTAŞ’a, Türk Telekom’un kârının yarısından fazlasını yurt dışına götürme olanağı verilmiştir” denildi.

‘BORÇ ORANI YÜZDE 84.8’E YÜKSELDİ’

Kurumda 18 bin 214 kişilik istihdamın yok edildiğinin de belirtildiği açıklama şöyle sürdürüldü “Türk Telekom’un finansal raporları üzerinden yaptığımız çalışma, 2005 yılında toplam borçlarının toplam varlıklarına oranı yüzde 40.26 iken, 2018’in ilk çeyreğinde bu oranın yüzde 84.8’e yükseldiğini ortaya koymaktadır. Finansal kaldıraç oranı olarak da adlandırılan bu oran, 2018’de riskli kabul edilen bir seviyeye ulaşmıştır. Türk Telekom’un toplam varlıkları 31 Mart 2018 itibariyle 29 milyar TL iken, aynı dönemde toplam yükümlükleri 24.7 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu yükümlüklerinin önemli bir kısmı banka kredilerden kaynaklanmaktadır. Şirketin kamuoyuna duyurduğu 2018’in üçüncü çeyrek finansal raporuna göre; banka borçları 13.5 milyar TL’dir. Kendi borçlarını ödemeyen OTAŞ yönetimi, Türk Telekom’u da borçlandırmıştır.”

‘YENİ ŞİRKET TAHRİBATI DAHA DA BÜYÜTECEK’

Yeni hisse sahibi şirketin, OTAŞ’ın yaratacağı tahribatı daha da büyüteceği belirtilen açıklamada “Türk Telekom’un finans dünyasının tahsilat ve kâr arayışı kıskacından kurtarılması için vakit kaybetmeden adım atılmalıdır. Bankaların alacaklarını bizzat Oger Grubundan tahsil etmesi sağlanmalıdır. İflas eden özelleştirme sürecinden vazgeçilerek, Türk Telekom’un yönetimi acilen kamu yararı gözeten, siyasi ve ticari baskılardan uzak özerk bir yapıya devredilmelidir. Elektrik Mühendisleri Odası olarak; temel telekomünikasyon alt yapımızın, bilgi toplumuna geçiş için geliştirecek bir yönetime teslim edilmesi için yıllardır yaptığımız çağrıyı bir kez daha yineliyoruz” denildi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 13:52

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