Aile Bakanlığı tüm işleri askıya aldı, seçim yardımı dağıtıyor

SES: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı seçim kampanyası olarak ‘sosyal yardım’ dağıtıyor. Çalışanlar AKP’ye oy toplamaya zorlanıyor.

Seçim döneminin başlamasıyla birlikte, özellikle devletin başında bulunan AKP’nin kamu kaynaklarını kullanarak “sosyal yardım” adı altında dağıttığı “seçim yardımları” çokça gündem oldu. Sosyal yardımların oya tahvil edilmesi ve bu yardımları alanların da oy deposu olarak görülmesi eleştirilere neden oldu. Oy karşılığı dağıtılan yardımlara bir tepki de SES’ten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasından (SES) geldi.

SES Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Sosyal hizmetler kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kesimlere ayrımsız şekilde ücretsiz, eşit, nitelikli, kamusal ve anadilinde hizmet sağlaması gereken bir alandır. Bu alanda örgütlü bir sendika olarak yıllardır vurguladığımız gibi sosyal hizmetler alanı, iktidarların ideolojilerinden ve oy hesaplarından bağımsız olarak planlanması gereken bir alandır. Oysa izlenen politikalar ve pratik uygulamalarla AKP’nin sosyal hizmetleri kendi ideolojik bakışı, seçim ve oy hesapları, yani kendi çıkarları için şekillendirdiği çok açık bir biçimde görülmektedir” denildi.

“Kritik bir seçim döneminde” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurumsal olanakları AKP lehine seçim propagandası aracına dönüştürmek istediğine ve kurum çalışanlarını da bir parti için çalışmaya zorladığına dikkat çeken SES, sosyal hizmet alan kah sahiplerinin de “seçmen” olarak görüldüğünü ve yardımlar aracılığıyla oy hesabı yapıldığını vurguluyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 81 il müdürlüğüne yazı göndererek Ramazan ayı boyunca yani seçimlerden önceki bir ay boyunca Bakanlığın yardım verdiği kişileri ziyaret etme talimatı verdiğini açıklayan SES, talimatın ayrıntılarını şöyle açıkladı: “Talimatla ziyaret ekiplerinde il müdürlüğü ve kuruluşlarda çalışan yöneticiler ile kadrolu, 4D ve ek ders karşılığı çalışanlar dâhil tüm personelin yer alması, ekiplerin günlük en az 10 haneye gitmesi ve hane halkındaki fertlerin tümüyle birebir görüşmeler yapılması istenmektedir. Yerel kaynaklardan gelecek şikayet ve taleplere anında müdahale edebilecek acil müdahale ekipleri oluşturulması, müdahalelerin hızlı gerçekleşmesi için Whatsapp gurubu dahil her türlü iletişim mekanizmasının oluşturulacağı ifade edilmiş; nitekim bu çalışmanın özel olarak takip edileceği bildirilmiş; takip için ayrı bir mail adresi açılmış ve çalışanlar için Bakanlık internet sisteminde ‘Hane Ziyaret’ adı ile bir modül açılmıştır.”

AİLE BAKANLIĞI’NIN TÜM ÇALIŞANLARI OY TOPLUYOR

SES Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu uygulamasına eleştirilerini ise şöyle sıralıyor:

“Bu talimat kurumsal herhangi bir mekanizmaya/plana/hedefe dayanmamaktadır. Acil bir seferberlik ilan eden bu talimatın, tespit edilen bir ihtiyaca ya da Bakanlık hizmet planına dahil olmadığı apaçık ortadadır. Onlarca çocuğun istismar haberleri ile güne uyanırken, acil müdahale gerektiren durumlarda dahi teyakkuz haline giremeyen Bakanlığın bugün böyle bir ‘acil plan’ oluşturmasının seçimden bir ay öncesine denk gelmesi tesadüfle açıklanamaz. Dolayısıyla bu çalışmanın ‘Bakanlık çalışıyor işte ne güzel’ diyerek saf bir yaklaşımla karşılanması mümkün değildir.

Üstelik bu talimat, kurumsal bir plana dayanmadığı için ‘Bakanlığın diğer tüm işlerinin’ askıya alınmasını getirmektedir. Bakanlığın hizmet kapsamı, personeli mevcut iş yükü de düşünüldüğünde korunmaya muhtaç durumdaki engelli, yaşlı, çocuk, kadın ve ihtiyaç duyanlara yönelik işlemleri ivedilikle yürütmesi gereken kadroların, ellerinde bekleyen vakalara hizmet modellerini uygulamak yerine, mesailerinin yarısını ‘ev ziyareti’ örtüsü altında iktidara oy toplamaya yönlendirildikleri anlaşılmaktadır.

YAŞANACAK TÜM MAĞDURİYETLERİN SORUMLUSU BAKANDIR

İfade etmek zorundayız ki Bakanlık çalışanlarının “zorunlu ev ziyaretleri” sebebiyle ellerinde bulunan vakalarla ilgilenememelerinden ötürü yaşanacak her türlü mağduriyetin bütün sorumlusu bu talimatı veren ve onaylayan her kademede yöneticidir; Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’dır.

BAKANLIK PERSONELİNDEN AKP PROPAGANDASI YAPMASI İSTENİYOR

Sorun ne yazık ki bununla sınırlı değildir. Biz biliyoruz ki mevcut işleyişte kurumsal çalışmaların tümü yazılı belgelere ve talimatlara dayanamamaktadır. Nitekim Bakanlık bürokratları asıl niyetini sözlü talimatlar ile açık bir şekilde ifade etmektedirler. Basına konuyla ilgili bilgi veren bir Bakanlık çalışanı, il müdürlüklerinin konuyla ilgili uyarıldığını ve görüşmeleri yapacak personelden ‘Bu iktidar giderse yardımlar kesilir’ fikrini işlemesi istendiğini belirtmiştir. Bakanlık çalışanı, il müdürlüklerinin ilgili personeli bu doğrultuda yönlendirmekle görevlendirildiğini vurgulamıştır.

Sendikamıza ulaşan başka bilgilerde de İl Müdürleri, özellikle taşerondan 4D işçi kadrosuna geçen personelle yaptıkları toplantılarda ‘size kadro verenlere ihanet etmeyin, onlara destek verin’ gibi konuşmalarla telkinlerde ve baskıda bulunmaktadır.”

SOSYAL HİZMET HAKTIR

Türkiye’de her 8 kişiden 1’i sosyal yardım alarak yaşamını sürdürdüğünü hatırlatan SES, sosyal hizmetlerin din, dil, ırk, siyasi görüş ayrımı yapılmadan herkese ulaşması gerektiğine dikkat çekiyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 13:48

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