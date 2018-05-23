Eşini öldüren Ali Çelik'e ağırlaştırılmış müebbet hapis

Selda Karaçelik’i öldüren Ali Çelik'e 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası verildi.

İstanbul Sancaktepe’de 14 Kasım 2017 tarihinde Selda Karaçelik’i öldüren Ali Çelik’in yargılandığı davanın karar duruşması Anadolu Adliyesi 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Selda Karaçelik’in avukatları ve tutuklu sanık Ali Çelik ile avukatları katıldı. Duruşmayı, İstanbul Kadın Meclisleri de takip etti.

Savcı verdiği mütalaasında Ali Çelik’in ‘Eşini kasten öldürmek’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ cezasına çarptırılmasını istedi. Son sözü sorulan Çelik, üniversite mezunu olduğunu, evliliğini düzeltmek istediğini ancak bir anlık öfke ile bu suçu işlediğini savunarak, pişman olduğunu söyledi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç delillerini göz nünde bulundurarak Ali Çelik’in ‘Eşini kasten öldürmek’ suçunu işlediğini belirterek, ‘ağırlaştırılmış müebbet’ ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Çelik’e hiçbir indirim uygulanmayacağını da belirtti. (İstanbul/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 13:41

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