Aladağ davası yarın görülmeye devam edilecek: Çocuklarımız için adalet

11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği Aladağ Öğrenci Yurdu faciasının altıncı duruşması yarın görülmeye devam edilecek.

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar Cemaati’ne ait öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan ve 11’i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili 2’si tutuklu 14 sanığın yargılamasına yarın devam edilecek. Önceki duruşmada olayı iş kazası, çocukları da işçi gibi gösteren bilirkişi raporu tartışma konusu olmuştu. Çocukların hayatını kaybettiği yangınla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, olay “iş kazası”, yaşamını yitiren Yurt Eğitmeni Fatma Canatan ise misafir olarak gösterildi. Müşteki avukatları çocukların işçi olmadığını, olayın iş kazası gibi değerlendirildiği için hiç bir işleme kaynak olamayacağını ve bilirkişi raporlarının tek başına delil sayılamayacağını belirterek tahliye talebine itiraz ederek bilirkişi raporunun yeniden hazırlanmasını istemişti. Avukatlar ayrıca olayın kimin ne kadar kusurlu olduğu yönünden değil sorumluluk yönünden inceleyen bir bilirkişi raporu istemişti. Mahkeme İstanbul Teknik Üniversitesi'nce oluşturulan teknik heyetin tekrar bilirkişi raporu düzenlemesine karar vermişti. Heyet, ayrıca sanıklar Cumali Genç ve İsmail Uğur'un tutukluluğunun devamına ve tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürmesine karar vermişti.

‘ALADAĞ HÂLÂ YANIYOR’

Dava öncesi Sosyal Haklar Derneği ve Aladağlı Aileler ortak bir açıklama yaptı. “Aladağ yanmaya devam ediyor” denilen açıklamada “Türkiye’yi sarsan yurt yangınından bu yana geçen süre içinde Aladağ’da değişen hiçbir şey olmadı. Yıkılan devlet yurdu yerine yapılması planlanan yeni yurt hala bitirilmedi.Yangından etkilenen köylerde eğitim sorunu devam ediyor. Çocukların çoğu ailelerinden uzakta eğitim almak zorunda. Bazı aileler köylerinde okul olmadığı için çocuklarını başka köylerdeki okullara göndermiyorlar. Köprücek ve Menges köylerinin yol sorunu devam ediyor. Hastalar sağlık hizmetine erişemiyorlar. Köylerin elektrik ve su sorunlarında kayda değer bir gelişme yok.” ifadeleri kullanıldı.

‘RAPORLA TARİKATLAR AKLANIYOR’

TBMM Aladağ Araştırma Komisyonu raporununda eleştirildiği açıklamada “Tarikatların eğitim alanındaki faaliyetlerin yarattığı tahribata tek kelime bile değinmeyen, yangında çocuklarını kaybetmiş Aladağlı Ailelerin TBMM Araştırma Komisyonu’na anlattıklarına tek bir satır bile yer vermeyen, bürokratların hazırladıkları resmi raporlar üzerinden hüküm veren bu rapor yok hükmündedir. Raporda maddi hatalar vardır. Komisyona sunum yapan Milli Eğitim üst düzey bürokratları mavzuatı yanlış aktarmışlardır.

Raporlardan, sunumlardan, dünyadaki eğitim sisteminden uzun uzun bahseden 526 sayfalık rapor, esasa dair hiçbir şey söylemeyen şişirme, baştan sağma, yasama organının ciddiyetiyle bağdaşmayan ve her şeyden önemlisi tarikatları aklamaya çalışan bir rapordur.” denildi. Açıklama şu ifadelerle son buldu: “Aladağ yurt yangını basit bir yangın davası değildir. Yoksulluğu istismar eden tarikatların eğitim alanını nasıl sarmaladıklarını, yurttaşların dini duygularını nasıl sömürdüklerini, laik kamusal eğitimin nasıl tasfiye edildiğini gösteren bir davadır.” (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 13:33

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