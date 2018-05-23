Mark Zuckerberg Avrupa Parlamentosunda ifade verdi

Avrupa Parlamentosu'nda ifade veren Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, veri skandalından etkilenen Avrupalı kullanıcılardan özür diledi.

Sosyal medya ağı Facebook’un Kurucusu Mark Zuckerberg, dünyayı sarsan veri skandalı ile ilgili Avrupa Parlamentosunda (AP) ifade verdi. Yanlış bilgilendirmelerle daha etkili bir biçimde savaşacaklarını ve kişisel verileri korumak için daha fazla çaba sarf edeceklerini söyleyen Zuckerberg, yaşananlar için Avrupalı sosyal medya kullanıcılarından özür diledi.



Facebook’un İngiliz veri şirketi Cambridge Analytica ile kişisel verilerini paylaştığı 87 milyon kullanıcının arasında yaklaşık 2.7 milyon Avrupalı Facebook kullanıcısının bulunduğu tahmin ediliyor.

Brüksel’de siyasi grupların temsilcilerinin yanı sıra, hukukçu ve sivil haklar uzmanlarının sorularını yanıtlayan Zuckerberg, 2016 yılında ABD Başkanlık seçimleri ve İngiltere’nin Brexit referandumunda “yalan haberlerin” yayılmasına engel olamayan Facebook politikaları için de özür diledi. Facebook’un kurucusu, sosyal medya ağının “Zarar vermek için bir platform” olarak kullanılmasının önüne geçemediklerini belirterek, “Sorumluluklarımızın tam resmini göremedik, bu bir hataydı ve yaşandığı için üzgünüm” şeklinde konuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre, benzeri olayların önüne geçmek ve Facebook’u daha güvenilir hale getirmek için gerekli değişimleri yapma konusundaki kararlılığını ifade eden Zuckerberg, bunun zaman alacağını da sözlerine ekledi.

Zuckerberg, Facebook’un liderlerin seçmenlerle doğrudan iletişim kurmasına olanak vermesi ve dünya çapında milyonlarca kişinin seçmen kaydını yaptırmasına yardımcı olması açısından oynadığı olumlu role de dikkat çekerek, 2019 AP seçimlerinin maniple edilmesine engel olmanın şirketin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti. Zuckerberg, Facebook’un Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) yürürlüğe gireceği tarih olan 25 Mayıs itibarıyla düzenlemeyle yüzde yüz uyumlu hale gelmiş olacağını öne sürdü. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 12:53

www.evrensel.net