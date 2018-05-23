Boğaziçili akademisyenlerin duruşması ertelendi

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisini imzaladıkları için suçlanan üç akademisyen de bugün hakim karşısına çıktı.

Boğaziçi Üniversitesinden altı akademisyenin davalarının ilk duruşmaları görüldü. Mahkeme heyeti derhal beraat ve birleştirme taleplerini reddederek duruşmaları ileri tarihlere erteledi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlanan üç akademisyen Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde 23. Ağır Ceza Mahkemesinde (ACM) devam etti.

Bianet’in haberine göre Boğaziçi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ Bulut, Doktora Öğrencisi Seval Gülen, Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu, Emekli Prof. Dr. Oya Köymen, Prof. Dr. Ayşe Nüket Eralp ve Doç. Dr. Meltem Toksöz ilk duruşmalarına çıktı. Gülen ve Toksöz yurt dışında bulunmaları gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Diğer duruşmaların tamamı 8 Ekim’e ertelenirken 77 yaşındaki Köymen’in sağlık durumu nedeniyle duruşmalardan vareste tutulma talebi kabul edildi.

İmzacı akademisyenlere yönelik davalar, 5 Aralık 2017’de başladı. 23 Mayıs itibariyle 236 akademisyenin ilk duruşmaları görülürken içlerinden 13 kişinin davasında karar açıklandı. 13 akademisyen için de 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Galatasaray Üniversitesinden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’in cezası dışında bütün cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

Mahkeme 301’den soruşturma izni istedi

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 12:40

www.evrensel.net