Arsenal'de Unai Emery dönemi

İngiliz ekibi, Wenger'in 22 yıl sonra görevinden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Emery'yi getirdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, teknik direktörlüğe Unai Emery'yi getirdi.

Londra ekibini 22 yıl çalıştıran Fransız teknik direktör Arsene Wenger'in sezon sonunda görevini bırakmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren kulüp yönetimi, İspanyol Emery ile üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İngiliz basını, 46 yaşındaki Emery'nin yıllık 5 milyon sterlin kazanacağını yazdı.

İspanyol temsilcisi Sevilla ile üç yıl üst üste UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Emery, bir sonraki durağı Paris Saint-Germain'deki iki sezonunda ise lig, Fransa Kupası, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

ÇALIŞTIRDIĞI KULÜPLER

2004–2006 Lorca Deportiva

2006–2008 Almería

2008–2012 Valencia

2012 Spartak Moscow

2013–2016 Sevilla

2016–2018 Paris Saint-Germain

2018– Arsenal (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 12:35

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