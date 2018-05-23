Erzurum'da sel bir aileyi evsiz bıraktı

Erzurum'da yaşayan 5 kişilik Zorba ailesi, şiddetli sel sonucu çöken evlerinden son anda kurtuldu.

Erzurum’da büyük hasara yol açan sel, 5 kişilik Zorba ailesinin evsiz bıraktı. Gece yarısı çöken evlerinin enkazında kalmaktan son anda kurtulan aile fertleri, yakınlarının yanına yerleşti. Büyük oğlunun askerde olduğunu söyleyen anne Serap Zorba, “Yuvamız, az daha mezarımız olacaktı” dedi. Büyük bölümü kerpiçten yapılan 2 katlı ev, 20 Mayıs günü, aşırı yağmurdan hasar gördü. Evin oturma odası ile mutfağı çökerken, yatak odasının duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Büyük gürültüyle uyanan Serap- Şenol Zorlu çifti ile 2 çocuğu kendilerini hemen dışarı attı. Evin önünde birbirine sarılarak ağlayan aile fertlerinin yardımına komşuları koştu.

EVİ ONARMAMIZ İMKANSIZ

Yıllarca yatalak olan kayınvalidesi için aldıkları bakım parasıyla geçindiklerini o da 4 ay önce ölünce hiçbir gelirleri kalmadığını anlatan Serap Zorba “Eşim, bulduğu gündelik işlerde çalışarak, eve ancak ekmek getirebiliyor. Evimiz yıkıldığında sahuru yapmış ve uyuyorduk. Deprem oluyor, sandık ve kendimizi dışarı attık. Birbirimize sarılıp, ağlamaya başladık. Yardımımıza komşularımız geldi. Bizleri evlerine aldılar” dedi. Evlerini onarmalarının imkansız olduğunu anlatan Zorba “Başımızın çaresine bakana kadar anneme yerleştik. Yiyecek ekmek bulamazken, evimizi onarmamız imkansız. Ne yapacağız bilemiyorum” diye konuştu.

‘SUÇLU YAĞIŞLAR DEĞİL, ÇARPIK KENTLEŞME’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendsileri Odası, başta Ankara olmak üzere, son günlerde yağışlara bağlı olarak yaşanan taşkın ve sel olaylarının iklim değişikliği ve artan şehirleşmenin doğal sonucu olduğuna dikkat çekti. Yaşanan sel ve su baskınlarının temel nedeninin yağışlardan ziyade, bakımsız ve yetersiz alt yapı problemlerinden kaynaklandığına dikkat çekilen açıklamada “Çarpık şehirleşme yaşanan olumsuzluklara neden olmaktadır” denildi.

Yetkililerin yağışı ve yağış miktarının fazlalığını suçladığına işaret edilerek, bilimsel verilere göre yaşamını planlayamamış toplumlarda bu ve buna benzer olayları ardışık olarak tekrar tekrar yaşamamızın kaçınılmaz olduğu belirtilerek “Olayın vahametini arttırmak ve kendi sorumluluklarını azaltmak için 500 yılda, 1000 yılda bir görülen yağışlara maruz kaldık demenin kimseye ama kimseye yararı yoktur.” (HABER MERKEZİ)

Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Selin nedeni rant odaklı kentleşmedir

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 12:23

www.evrensel.net