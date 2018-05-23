Seçim Özel - DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan'la konuştuk

DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Zeliş Irmak’ın sunduğu Seçim Özel programına konuk oldu. Aslan ile 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimleri ve işçilerin seçimlerde nasıl tutum alması gerektiğini konuştuk.

Seçim Özel, bugün bir kez daha gerçekleşen önemli bir güncel gelişmeye, hükümetin grev yasağına değinilerek başladı. Seyit Aslan, Soda Sanayii Anonim Şirketine iş yerlerinde alınan grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" belirtilerek, 60 gün süreyle ertelenmesini değerlendirdi. AKP hükümetinin, işçilerin grevlerini 15 kez yasakladığını belirten Aslan, hükümetin patronların çıkarları için bu grev yasaklarını uyguladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki kere grev yasaklamakla övündüğünü hatırlatan Aslan, “AKP hükümeti en başından beri işçilerin, emekçilerin hükümeti olduğunu gösterdi. İşçilerin en basit hak arama mücadelesini engelliyorlar. Cumhurbaşkanı ve diğer hükümet yetkililerinin grev yasağına ilişkin itirafları, onların isçilerin temsilcisi olmadığını bir kez daha gösteriyor” dedi.

‘İŞÇİLER SANDIĞA GİDERKEN GREV YASAKLARINI, İŞ CİNAYETLERİNİ UNUTMAMALI’

İş cinayetlerindeki artışı ve hükümetin almadığı önlemleri, emekçilerin her geçen gün yoksullaştığını hatırlatan Aslan, “İsçiler sandığa giderken grev yasaklarını, iş cinayetlerini, kendilerine dayatılan yoksulluğu unutmamalı” dedi.

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DOLARDAKİ YÜKSELİŞ EMEKÇİYE NASIL YANSIYOR?

Dolardaki ve diğer döviz birimlerindeki önlenemez yükselişin emekçilere nasıl yansıyacağını da değerlendiren Aslan, “Hükümet 2017’de 240 milyar, 2018’in ilk yarısı 130 milyar ve son günlerde de 35 milyar Türk Lirası emekçilerin sırtından patronlara teşvik olarak verdi. Yaşanan her krizde olduğu gibi ekonomik sıkıntının faturası yine işçi sınıfına, emekçilere kesilecek” diye konuştu.

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‘SİYASETİN DIŞINA İTİLEN İŞÇİLER BİRLEŞEREK MÜCADELE ETMELİ’

İşçilerin, tüm yasalarla, yüzde 10 barajıyla, mevcut sermaye partilerinin programlarıyla siyasetin dışına itildiğini belirten Seyit Aslan, bu duruma karşı tek çözümün işçilerin birlikte mücadelesinden geçtiğini söyledi. Aslan, “Siyasetin dışında bırakılan isçiler kendi politik anlayışları etrafında birleşerek sermaye partilerini eleştirmeli, kendilerinin merkezde olduğu bir sistem için mücadele etmeli” dedi. DİSK/GIDA-İŞ Genel Başkanı Seyit Aslan, daha önce de parlamentoya giren sendika konfederasyon başkanlarını da hatırlatarak, “Daha önce parlamentoya bir sermaye partisi çatısı altında girenlerin işçilere bir yararı olmamıştır. Gücünü işçiden alan, işçilerin taleplerinden alan bir anlayışla parlamentoya girmiyorsan bir yararı olmaz. Parlamento mücadelenin yalnızca bir alanı, işçiler örgütlü bir biçimde sürece müdahale etmeli” diye konuştu.

Seçim Özel pazartesi ve çarşamba günleri Evrensel Web TV'de. (EVRENSEL WEB TV)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 15:00

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