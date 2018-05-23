AKP’de çoğunluğu kaybetme korkusu: 3 büyükşehir için aday hamlesi

Erdoğan, İstanbul’u Karadeniz, Ankara’yı milliyetçi, İzmir’i Kürt oylarıyla alma hesabı yapıyor.

Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir risk görmediği, partinin oyundan daha fazla oy alarak ilk turda seçileceği hesabı yaptığı, ancak milletvekili seçimlerine yönelik kaygıları nedeniyle milletvekili aday listesini ‘Meclis’te çoğunluğu kazanma’ stratejisiyle hazırladığı yorumları yapılıyor.

Milletvekili adayları belirlenirken de özellikle 3 büyükşehir için oy oranını artırmaya yönelik hamleler yapıldı. Üç ilde de 16 Nisan referandumunda ‘hayır’ oyları önde çıkmıştı. İstanbul’da Karadenizli yurttaşların oyları hedeflenirken, Ankara’da milliyetçi oylar, İzmir’de de Kürt oyları hedeflendi.

Erdoğan'a 'AKP TBMM'de çoğunluğu sağlayamıyor' raporu

İSTANBUL’A YIĞINAK YAPILDI, KARADENİZLİLERİN OYLARI HEDEFLENİYOR

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre; Trabzonlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge, Giresunlu Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli İstanbul 1. bölge, Ordulu Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul 3. bölgeye, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Samsun’dan İstanbul 3. bölgeye kaydırıldı. İstanbul’da Berat Albayrak ve Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte 5 bakan milletvekili adayı olurken, çok sayıda parti yöneticisi de yine İstanbul listesinde yer aldı. AKP bu yolla İstanbul’da yaşayan 3 milyona yakın Karadenizli yurttaşı partiye çekmek ve ‘güçlü liste’ görüntüsüyle partinin oyunu artırmak istiyor.

ANKARA MİLLİYETÇİ ADAYLAR

Ankara’nın 3 bölgesinin liste başlarında milliyetçi isimlere yer verildi.

1. bölgede Yıldırım Tuğrul Türkeş, 2. bölgede BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve 3. bölgede ülkücü kökenli Grup Başkanvekili Naci Bostancı birinci sıradan milletvekili aday gösterildi.

3 bölgenin de liste başına bu isimlerin yerleştirilmesi, parti tabanından İYİ Parti ve MHP’ye kaymayı engellemenin ve milliyetçi tabandan daha çok oy almanın hedeflendiği yorumları yapıldı.

AKP İZMİR’DE KÜRT OYLARINI ALMAK İSTİYOR

CHP’nin kalesi İzmir’de daha fazla vekil çıkarmak ve oy oranını artırmak isteyen AKP , milletvekili aday listesini hazırlarken kentteki Kürt seçmeni dikkate aldı. İzmir’de yaşayan 400 bin Mardinli dikkate alınarak Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Başbakan Binali Yıldırım’ın 1. sırada olduğu 1. bölgenin 3. sırasına kaydırıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 11:14

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