23 ilde 'FETÖ' operasyonu: TSK'de 70 gözaltı kararı

Konya merkezli 23 ilde gerçekleştirilen 'FETÖ' operasyonlarında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi için gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 23 ilde 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerleştirdiği" ve "kripto örgüt üyesi olduğu" iddia edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi için gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin ifadeleri doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 23 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapılıyor. Şüphelilerden 43'ünün muvazzaf asker olduğu belirtildi.

Operasyonlar sürüyor. (Konya/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 10:27

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