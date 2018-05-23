AKP'nin ilk seçim mitingi 26 Mayıs'ta Erzurum'da

AKP'nin ilk seçim mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacağı açıklandı. Toplam 30 ilde miting yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erdoğan yarın partisinin milletvekilleri adayları ile seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katılacak.

Erdoğan, toplantının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da gerçekleştirecek.

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 30 ilde miting yapacak. (Ankara/AA)

Seçim Günlüğü (23 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 10:18

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