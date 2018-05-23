Seçim Günlüğü (23 Mayıs 2018)

AKP'NİN İLK MİTİNGİ ERZURUM'DA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

AKP'nin ilk seçim mitingi 26 Mayıs'ta Erzurum'da AKP'nin ilk seçim mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacağı açıklandı. Toplam 30 ilde miting yapılacağı açıklandı.

MAK: SEÇİMDE İKİNCİ TUR İHTİMALİ GÜÇLÜ

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 24 Haziran seçimlerinde ikinci tur ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi. Kulat, seçim sonuçları için “HDP’nin oy performansının” belirleyici olacağını vurguladı.

MAK'tan seçim değerlendirmesi: İkinci tur ihtimali güçlü MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 24 Haziran seçimlerinde ikinci tur ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi.

ERDOĞAN'A 'AKP TBMM'DE ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMIYOR' RAPORU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan raporda, Kürt illerinde AKP'nin oylarının düştüğü, İYİ Parti'nin MHP'den yüzde 70 oranında oy aldığı ifade edildi. AKP kulislerinde, HDP ve İYİ Parti'nin barajı geçmesi durumunda AKP'nin TBMM'de çoğunluğu sağlayamacağı, 220 ile 240 arasında vekil çıkaracağı savunuluyor. AKP'nin TBMM’de çoğunluğu yitirmesi halinde Erdoğan’ın “C Planı” olarak yeniden seçim kararı alabileceği iddia edildi.