Erdoğan'a 'AKP TBMM'de çoğunluğu sağlayamıyor' raporu

Erdoğan'a sunulan raporda, HDP ve İYİ Partinin barajı geçmesi durumunda AKP'nin TBMM'de çoğunluğu sağlayamayacağı yorumları yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan raporda, Kürt illerinde AKP'nin oylarının düştüğü, İYİ Parti'nin MHP'den yüzde 70 oranında oy aldığı ifade edildi. AKP kulislerinde, HDP ve İYİ Parti'nin barajı geçmesi durumunda AKP'nin TBMM'de çoğunluğu sağlayamacağı, 220 ile 240 arasında vekil çıkaracağı savunuluyor. AKP'nin TBMM’de çoğunluğu yitirmesi halinde Erdoğan’ın “C Planı” olarak yeniden seçim kararı alabileceği iddia edildi.

ANKA'nın kulislere dayanarak aktardığı habere göre; AKP Meclis’te yine aynı çoğunluğu yakalarsa liste başı olan bazı mevcut bakanlar istifa edip, kabinede görev alacak. Kulislerde, en az 10 milletvekilinin istifa ederek kabineye gireceği yorumları yapılıyor.

A PLANI: ÖNCE MECLİS

En kritik seçimini yaşayan AKP, hem cumhurbaşkanı seçimini kazanmak hem de Meclis’te çoğunluğu yakalamak için planlar ve stratejileri hayata geçiriyor. HDP ve İYİ Parti’nin seçimde barajı aşma ihtimaline karşı milletvekili listesini düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerde liste adaylarını da mevcut oy oranını kaybetmemek için belirlediği kaydedildi. Erdoğan, başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere kabinede görev yapan 21 bakanı seçim bölgelerinde ve bazı illerde liste başı yaptı. Bazı bakanlar ise kendi seçim bölgeleri yerine başka illerden liste başı yapıldı.

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AKP’nin seçim strateji ekibi, milletvekili aday listelerinin belirlenmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazırlanan raporda şu ayrıntılar yer aldı:

“HDP Güneydoğu’da hala güçlü. Barajı aşma ihtimali çok yüksek. Kürt oylarımız Güneydoğu’da düşebilir. Adaylar bu illerde belirleyici olacaktır."

'İYİ PARTİ MHP'DEN YÜZDE 70 OY ALIYOR'

"İYİ Parti MHP’den yüzde 70 oy alıyor. Anketlere göre, MHP’den İYİ Parti’ye büyük oranda kayma var. Barajı aşma ihtimali yüksek."

'HDP VE İYİ PARTİ BARAJI GEÇERSE AKP MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMAZ'

"HDP ve İYİ Parti barajı aşarsa AK Parti 220 ile 240 arasında milletvekili çıkarabiliyor. Muhalefet partilerin toplam milletvekili sayıları 340’ın üzerinde görülüyor anketlere göre. Aday profilleri önemli.”

Erdoğan’ın, milletvekili listesini bu raporda yer alan bilgileri dikkate alarak hazırlandığı belirtildi.

B PLANI: İSTİFA ET KÜLLİYE’YE GEÇ

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, AKP’nin milletvekili sayısının düşme ihtimali üzerinde duruluyor. Buna göre, bakanlar yeniden milletvekili adayı gösterilerek Meclis’te çoğunluk sağlanacak. 24 Haziran seçimlerinden sonra Erdoğan’ın listeye göre en az 10 mevcut bakanın istifa etmesini isteyeceği ve bu isimleri kabinede görevlendireceği kaydedildi. AKP kulislerinde 24 Haziran seçimlerinden sonra, Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Abdülhamit Gül’ün milletvekili görevlerinden istifa ederek yeni oluşacak hükümet sisteminde görev alacakları söyleniyor.

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C PLANI: YİNE SEÇİM

AKP’nin Meclis’te sandalye sayısı düşerse “C” Planı devreye girecek. Erdoğan’ın, çok ihtimal vermese de en son planı yeniden seçime gitmek. AKP kulislerinde, “Yeni sistemin cumhurbaşkanı Erdoğan olur. Ancak milletvekili sayımızda düşüş olur ya da muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olursa yeniden seçime gideriz. Yoksa istikrar olmaz. Cumhurbaşkanının genel başkanı olduğu bir partinin milletvekili sayısı, karşısındaki muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olması istikrarı zedeler. Muhalefet cumhurbaşkanının işini zora sokar. Meclis’te hiç bir kanun çıkmaz” değerlendirmeleri yapılıyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 09:10

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