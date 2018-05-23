Trump: Kuzey Kore ile yapılacak zirve ertelenebilir

ABD Başkanı Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ile 12 Haziran'da gerçekleşecek görüşmenin ertelenebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı toplantının ardından, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ile 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşmesi öngörülen tarihi zirvenin ertelenebileceğini söyledi.

Trump, zirvenin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'un, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırmaya yönelik verdiği sözleri tutup tutmayacağı ve önümüzdeki günlerde atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti.

'ÇİN İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA DEĞİŞİKLİK OLDU'

Trump, Kuzey Kore Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kim'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cingping ile görüşmesinin ardından tavırlarında değişiklik olduğunu savundu. Şi'yi dünya çapında bir poker yıldızına benzeten Trump, "Şi'nin Kore Yarımadası'nda barışı sağlamaktan yana olduğunu düşünmek istiyorum" dedi. Kore Cumhuriyeti Devlet Başkanı Moon da, ABD'nin Trump liderliğinde Kore Yarımadası'na barış getirmek için yaptığı girişimleri övdü. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 08:08

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